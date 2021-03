Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Das Ausbruchsszenario hat sich weiter manifestiert, befindet sich nun aber in einer wichtigen Phase.

In unserer Kommentierung vom 22.03. thematisierten wir den fulminanten Ausbruch, den Palladium zum damaligen Zeitpunkt vollzog.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kurz darauf kreierte Palladium das Ausbruchsszenario. Palladium zündete den Turbo und jagte bis tief in den Preisbereich von 2.700+ US-Dollar. Ein Angriff auf das markante Hoch von Anfang März 2020 blieb jedoch aus. Mittlerweile sieht sich das Edelmetall Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Damit befindet sich der Ausbruch in einem wichtigen Stadium. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es Palladium weiterhin gelingen würde, den aktuellen Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau von 2.500 US-Dollar begrenzen zu können. Sollte es signifikant darunter gehen, würde das Ausbruchsszenario samt installiertem Kaufsignal neutralisiert werden. Kurzum. Solange sich die Konsolidierung oberhalb von 2.500 US-Dollar abspielen sollte, ist alles im grünen Bereich. Sollte es jedoch darunter gehen, muss eine Neubewertung der Situation erfolgen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch auf ein neues Hoch jenseits der 2.875 US-Dollar für ein frisches (und starkes) Signal sorgen…“



Die gute Nachricht vorweg. Palladium konnte auch zuletzt das Ausbruchsszenario am Laufen halten. Während andere Edelmetalle – insbesondere Gold und Silber – weiter unter Druck gerieten, verteidigte Palladium immerhin das Ausbruchsniveau von 2.500 US-Dollar. Die Schwäche im Sektor ging zwar auch nicht spurlos an Palladium vorbei, doch immerhin gelang dem Edelmetall Schadensbegrenzung in Form der erfolgreichen Verteidigung der 2.500 US-Dollar. Die nächsten Tage versprechen jedoch spannend zu werden.

Die (temporäre) Schwäche der Edelmetalle ufert weiter aus. Gold tauchte unter die 1.700er Marke ab. Silber ringt mit den 24 US-Dollar. Lediglich Palladium und Platin präsentieren sich noch in robuster Verfassung. Bei Palladium wird die aktuelle Stärke des US-Dollars als potentieller Belastungsfaktor für Palladium zuletzt durch die angespannte Lage auf der Angebotsseite (über)kompensiert.

Kurzum. Solange Palladium etwaige Rücksetzer auf 2.500 US-Dollar begrenzen kann, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite limitiert zum einen das Verlaufshoch bei 2.750 US-Dollar und zum anderen das markante Hoch aus dem Februar 2020 bei 2.875 US-Dollar das Handelsgeschehen.