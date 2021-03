(Tag im zweiten Satz berichtigt: Mittwoch)



LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Börsendebüt von Deliveroo ging gründlich daneben: Die Aktien des Essenslieferdienstes stürzten gleich nach dem Start am Mittwoch um fast ein Drittel ab auf 271 Pence. Zuletzt kosteten sie mit einem Abschlag von rund 22 Prozent 306 Pence. Aktien anderer Essenslieferdienste gerieten im Sog davon ebenfalls unter Druck. So verloren Just Eat Takeaway.com zuletzt 1,7 Prozent und Delivery Hero etwa 0,4 Prozent.

Dabei waren die letzten Meter vor dem Börsengang auch schon holprig. Der Ausgabepreis von 390 Pence je Deliveroo-Aktie lag am unteren Ende der Bewertungsspanne. Denn einige Investoren hätten sich von der Idee verabschiedet, in ein Geschäft zu investieren, von dem sie nicht vollständig überzeugt seien, dass es in absehbarer Zeit Profit abwerfe, erklärte Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK.