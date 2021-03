Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches und der Deutsche Verband Flüssiggas kooperieren bei Schulungen zu Flüssiggas

Berlin (ots) - Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), und derDeutsche Verband Flüssiggas (DVFG) haben eine Kooperationsvereinbarungunterzeichnet, die die Schulungen zur neuen Technischen Regel Flüssiggas 2021(TRF) künftig auf eine gemeinsame Basis stellt. Aktuelle Schulungsgrundlage istdas vom DVFG überarbeitete und neu herausgegebene Regelwerk, das diespezifischen Anforderungen an das Inverkehrbringen, Errichten und Betreiben vonFlüssiggas-Anlagen bündelt. Der DVGW bringt als verantwortlicher Trägerkünftiger TRF-Schulungen seine Erfahrungen als maßgeblicher Bildungsanbieter imEnergie- und Wasserfach mit jährlich über 1.500 Seminaren und insgesamt mehr als30.000 Teilnehmern in die Wissensvermittlung ein."Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem DVGW einen professionellen Partner mitgroßem Know-how in der Aus- und Weiterbildung von technischen Fachkräftengewonnen haben. Gebündelt mit unserer Flüssiggas-Expertise befähigen wir dieTeilnehmer der gemeinsamen Schulungen zu einer qualifizierten Installation undzum sicheren Betrieb von Flüssiggas-Anlagen nach höchsten technischenStandards", kommentiert Andreas Stücke, Hauptgeschäftsführer des DVFG, die neueKooperation."Der DVFG stellt sein umfassendes Know-how rund um den Einsatz desemissionsarmen Energieträgers Flüssiggas für die TRF-Bildungsformate zurVerfügung. Durch die Zusammenarbeit erweitern wir unser umfangreichesSchulungsangebot in diesem wichtigen Bereich. Wir bieten Teilnehmern undTeilnehmerinnen damit die Möglichkeit, die erforderlichen Qualifikationen fürdie Installation und den Betrieb von Flüssiggas-Anlagen beim DVGW aus ersterHand zu erwerben", betont Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender desDVGW.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits untergeringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert undschadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff(Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: mailto:presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112641/4878208OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.