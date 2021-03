30 Jahre Fahrzeugüberwachung durch KÜS / Der lange Weg zum Erfolg / Moderner Dienstleister mit großem Serviceangebot / Für die Zukunft gerüstet (FOTO)

Losheim am See (ots) - Am 02. April 1991 führte ein Prüfingenieur der KÜS, der

Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.

V., in einem Saarbrücker Autohaus erstmals eine Hauptuntersuchung (HU) im Namen

und Auftrag der KÜS durch. Das war der Beginn der jungen Prüforganisation in der

gesetzlich geregelten Prüftätigkeit. Das Monopol in der amtlichen

Fahrzeugüberwachung war gefallen.



Ursprünglich begonnen hatte alles 1980 mit der Gründung der KÜS in Frankfurt,

als Zusammenschluss freier Kfz-Sachverständiger. Als Vereinsziel formulierten

sie ihre Absicht, die amtlichen Fahrzeugprüfungen durchführen zu können. Mit der

Liberalisierung im Jahr 1989 begann dann der Weg der KÜS zu einer der großen

Prüforganisationen in Deutschland.







nach Losheim am See mussten zunächst umfassende Strukturänderungen vorgenommen

werden, um die Vorgaben der Aufsichtsbehörden erfüllen zu können. Die Aus- und

Weiterbildung, ein Qualitätsmanagementsystem, die Entwicklung der Prüfsoftware,

ein effektiver Support für die Prüfingenieure, politische und nicht zuletzt die

praktische Arbeit wurden von Losheim aus gesteuert.



Den Start der KÜS in die amtliche Prüftätigkeit begleitete Peter Schuler ab

1990. Mitte 1993 wurde er zum Geschäftsführer der KÜS ernannt. In dieses Jahr

fällt auch die Gründung der KÜS Akademie mit der wichtigen eigenen Ausbildung

der Prüfingenieur*innen. Es war einer der wichtigsten Meilensteine, die Peter

Schuler zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KÜS initiiert

hatte.



1999 erreichte die Zahl der jährlich durchgeführten Hauptuntersuchungen erstmals

die Millionengrenze. Das sei nicht zuletzt auch ein Verdienst der

KÜS-Prüfingenieur*innen, die mit großem Einsatz tagtäglich zur Steigerung der

allgemeinen Verkehrssicherheit in der Bundesrepublik Deutschland beitragen,

betonte Geschäftsführer Peter Schuler. Er selbst hat sein Ziel der vollkommenen

Liberalisierung nie aus den Augen verloren und war in dieser Sache intensiv

unterwegs. Viele Reisen mit unzähligen Gesprächen bei Politikern und

Entscheidungsträgern hatten zum Ziel, noch bestehende Beschränkungen der

Freiberufler zu beenden.



Die KÜS bekam mehr und mehr Zulauf bei den Prüfingenieur*innen, was auch zum

stetigen Ausbau der Bundesgeschäftsstelle führte. 2003 zog man in ein modernes

Bürogebäude in Losheim am See um, das Wachstum der Prüforganisation hatte dies

notwendig gemacht.



2006 hatten die Prüfer*innen der KÜS jährlich erstmals über zwei Millionen

Hauptuntersuchungen durchgeführt. Die KÜS wurde inzwischen als eine der großen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Nach dem Umzug der Bundesgeschäftsstelle Anfang der 90er Jahre von Königswinternach Losheim am See mussten zunächst umfassende Strukturänderungen vorgenommenwerden, um die Vorgaben der Aufsichtsbehörden erfüllen zu können. Die Aus- undWeiterbildung, ein Qualitätsmanagementsystem, die Entwicklung der Prüfsoftware,ein effektiver Support für die Prüfingenieure, politische und nicht zuletzt diepraktische Arbeit wurden von Losheim aus gesteuert.Den Start der KÜS in die amtliche Prüftätigkeit begleitete Peter Schuler ab1990. Mitte 1993 wurde er zum Geschäftsführer der KÜS ernannt. In dieses Jahrfällt auch die Gründung der KÜS Akademie mit der wichtigen eigenen Ausbildungder Prüfingenieur*innen. Es war einer der wichtigsten Meilensteine, die PeterSchuler zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KÜS initiierthatte.1999 erreichte die Zahl der jährlich durchgeführten Hauptuntersuchungen erstmalsdie Millionengrenze. Das sei nicht zuletzt auch ein Verdienst derKÜS-Prüfingenieur*innen, die mit großem Einsatz tagtäglich zur Steigerung derallgemeinen Verkehrssicherheit in der Bundesrepublik Deutschland beitragen,betonte Geschäftsführer Peter Schuler. Er selbst hat sein Ziel der vollkommenenLiberalisierung nie aus den Augen verloren und war in dieser Sache intensivunterwegs. Viele Reisen mit unzähligen Gesprächen bei Politikern undEntscheidungsträgern hatten zum Ziel, noch bestehende Beschränkungen derFreiberufler zu beenden.Die KÜS bekam mehr und mehr Zulauf bei den Prüfingenieur*innen, was auch zumstetigen Ausbau der Bundesgeschäftsstelle führte. 2003 zog man in ein modernesBürogebäude in Losheim am See um, das Wachstum der Prüforganisation hatte diesnotwendig gemacht.2006 hatten die Prüfer*innen der KÜS jährlich erstmals über zwei MillionenHauptuntersuchungen durchgeführt. Die KÜS wurde inzwischen als eine der großen