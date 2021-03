In der letzten charttechnischen Besprechung vom 17. März 2021: „McDonald’s: Aktie startet wieder durch!“ wurde auf einen bevorstehenden Anstieg aus dem symmetrischen Keil der letzten sechs Monate auf der Oberseite hingewiesen. Diesen Schritt konnte McDonald’s bravourös vollziehen und sogar über die Hochs aus 2019 von 221,93 US-Dollar zulegen. Aktuell steuert der Wert auf seine Jahreshochs zu, doch aus der technischen Analyse geht noch sehr viel höheres Kurspotenzial hervor. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden.

Aktie kommt in Schwung

Die bisherige Ausbruchsbewegung präsentiert sich äußerst dynamisch in einer einzigen Kaufwelle an 225,00 US-Dollar. Nach Beendigung der kurzzeitigen Konsolidierung könnte es weiter zu den Jahreshochs aus 2020 bei 231,91 US-Dollar raufgehen, darüber ist ein weiteres Zielniveau um 255,10 US-Dollar anzutreffen. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV1F1B ließe sich vom aktuellen Kursniveau aus noch eine Renditechance von satten 180 Prozent erzielen, sofern die oberen Zielmarken ohne signifikante Rücksetzer unter den EMA 50 bei aktuell zu 116,14 US-Dollar erreicht werden. Für zunehmenden Unmut wurde dagegen ein Kursrutsch unter 210,00 US-Dollar sorgen, dies würde nämlich die Annahme weitere Abschläge in Richtung 203,11 US-Dollar befeuern. Darunter dürfte McDonald’s erst wieder um 190,00 US-Dollar auf eine tragfähige Unterstützung treffen.