Schwarzmüller Gruppe vertraut auf Fabasoft Approve für resilientes Supply-Chain-Management

Fabasoft Approve fungiert dabei als zentrale Plattform für die medienbruchfreie Bestellabwicklung und Kommunikation mit mehr als 150 Zulieferern. Alle relevanten Informationen werden über eine Standardschnittstelle aus dem angebundenen ERP-System (Enterprise-Resource-Planning-System) in Fabasoft Approve integriert. Automatische Benachrichtigungen aus dem System verhindern, dass die beteiligten Lieferanten Fristen übersehen oder Dokumente nicht rechtzeitig bearbeiten. Eine enorme Arbeitserleichterung für den Einkauf und die Disposition, da der aktuelle Status zu den einzelnen Projekten immer in Echtzeit abrufbar ist.

„Die Produktion von intelligenten Fahrzeugen ist unsere Kernkompetenz. Unsere Innovationskraft richten wir auch gezielt auf die Vereinfachung und Optimierung der Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern. Durchgängige Prozesse in der Lieferantenkommunikation stellen dabei entscheidende Faktoren dar, um unsere Supply-Chain resilienter zu gestalten. Fabasoft hat uns in diesem Projekt gezeigt, wie effizient sich Digitalisierung mit Fabasoft Approve ‚on time and on budget‘ realisieren lässt“, erklärt Roland Hartwig, CEO der Schwarzmüller Gruppe.

„Es freut mich, dass wir mit unserer Expertise zu den Digitalisierungsprojekten von Schwarzmüller beitragen durften. Die frühzeitige und konsistente Bereitstellung technischer Daten sowie Dokumente erlaubt eine effiziente und durchgängig digitale Integration der Lieferanten. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, ergänzt Andreas Dangl, Business Unit Executive für Cloud-Services bei Fabasoft.

Download der Case Study „Schwarzmüller – Cloudbasiertes Lieferantenportal für resilientes Supply- Chain-Management“

Über Fabasoft Approve

Das cloudbasierte Standardprodukt Fabasoft Approve dient zur Verwaltung technischer Daten und Dokumente im industriellen Umfeld. Es bindet alle Projektpartner auf einer sicheren, skalierbaren und hochgradig an Kundenanforderungen anpassbaren Plattform ein. Die Erstellung und Bearbeitung von Unterlagen sowie Prüf-, Freigabe- und Genehmigungsprozesse gelingen bei deutlich reduziertem manuellem Aufwand effizient und nachvollziehbar.

Über die Schwarzmüller Gruppe

Die Schwarzmüller Gruppe ist einer der größten europäischen Komplettanbieter für gezogene Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen entwickelt, produziert und serviciert Premium-Fahrzeuge für maßgeschneiderte Transportlösungen mit Mehrwertgarantie.

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Zahlreiche prominente Privatunternehmen aus der Industrie und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

