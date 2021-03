---------------------------------------------------------------------------

AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: sehr gute Geschäftsjahreszahlen und positiver Ausblick bestätigt

- EBITDA des Gesamtkonzerns mit 431,1 Mio. EUR deutlich über Vorjahreswert

- Operatives EBITDA mit 167,6 Mio. EUR trotz Corona-Pandemie auf Vorjahresniveau (2019: 168,9 Mio. EUR)



- Starke operative Performance zeigt sich auch in gestiegenem NAV von 1.002,5 Mio. EUR (+ 5 % gegenüber 30.09.2020: 950,7 Mio. EUR)

- Solide Cash-Position von 422,9 Mio. EUR ermöglicht Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 und Steigerung der Dividende für die Folgejahre



- Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2021 bekräftigt

München, 31. März 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. AURELIUS erzielte demnach im Geschäftsjahr 2020 einen Konzerngesamtumsatz im Rahmen der Erwartungen von 3.230,1 Mio. EUR (2019: 3.612,1 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 3.415,8 Mio. EUR nach 3.131,6 Mio. EUR im Vorjahr.



Das EBITDA des Gesamtkonzerns stieg in einem herausfordernden Umfeld von 271,4 Mio. EUR in 2019 deutlich auf 431,1 Mio. EUR an. Wesentlicher Treiber für diese positive Entwicklung war der Verkauf von Konzernunternehmen, vor allem der erfolgreiche Exit der GHOTEL-Gruppe im Februar 2020. Insgesamt konnte ein Ergebnis aus Unternehmensverkäufen in Höhe von 78,7 Mio. EUR erzielt werden (2019: 139,5 Mio. EUR). Zudem hat die AURELIUS Equity Opportunities im Geschäftsjahr 2020 insgesamt sechs Unternehmensgruppen zugekauft und erzielte hieraus Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") in Höhe von 292,2 Mio. EUR (2019: 65,3 Mio. EUR).