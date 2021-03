Stephan Schäfer neu im Group Management Committee von Bertelsmann (FOTO)

Gütersloh (ots) -- Julia Jäkel verlässt Bertelsmann auf eigenen Wunsch- Bernd Reichart wird die Bertelsmann Content Alliance leitenStephan Schäfer, neuer Chief Executive Officer (CEO) von Gruner + Jahr und ChiefContent Officer (CCO) der Mediengruppe RTL Deutschland, wird mit sofortigerWirkung in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann berufen. Erfolgt damit auf Julia Jäkel, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch und inbestem Einvernehmen verlässt. Das GMC berät und unterstützt denBertelsmann-Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklungsowie in anderen konzernübergreifenden Themen. Dem internationalen Gremiumgehören damit aktuell 17 Mitglieder sechs verschiedener Nationalitäten an.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Stephan Schäfer istseit vielen Jahren in herausgehobenen Führungspositionen für Bertelsmann tätig.Er verantwortet wichtige Inhaltegeschäfte und treibt maßgeblich den Ausbauunserer Mediengeschäfte zu einem nationalen Champion voran. Ich freue mich sehrauf die zukünftig noch engere Zusammenarbeit mit ihm im GMC."Schäfer kam 2009 als Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführer zu Gruner + Jahr.2013 übernahm er in der Geschäftsführung von Gruner + Jahr den Posten des ChiefProduct Officer. Seit Februar 2019 ist er außerdem Geschäftsführer Inhalte &Marken bei der Mediengruppe RTL Deutschland. In dieser Funktion ist er auch inZukunft für das Senderportfolio, die Audioangebote, den Streamingdienst TV Now,die journalistischen Angebote von RTL News und das Marketing der MediengruppeRTL Deutschland zuständig. Schäfer ist zudem Mitglied des Content Alliance Boardvon Bertelsmann.Julia Jäkel war seit 2013 Vorstandsvorsitzende von Gruner + Jahr, Mitglied imGMC und seit 2019 zusätzlich Vorsitzende der Bertelsmann Content Alliance. Sieverlässt Bertelsmann zum 31. März 2021.Thomas Rabe betonte: "Julia Jäkel hat G+J in den vergangenen Jahren von einemklassischen Zeitschriftenverlag in ein modernes, digitales Medienunternehmentransformiert. Seit 2013 hat sie zudem als Mitglied des Group ManagementCommittee von Bertelsmann wichtige Impulse für die Weiterentwicklung desKonzerns gegeben. Dies gilt insbesondere für unsere Inhaltegeschäfte - derenEntwicklung und Zusammenarbeit in Deutschland sie als Vorsitzende derBertelsmann Content Alliance vorangetrieben hat. Ich danke ihr für dievielfältigen Leistungen, die sie über viele Jahre hinweg für Bertelsmannerbracht hat. Für ihre private und berufliche Zukunft wünsche ich ihr