Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) hat ein virtuelles "clean-IT

Forum" geschaffen. Nachhaltigkeits-Experten aus aller Welt stellen dort Ideen

und Lösungsansätze für eine klimafreundlichere Digitalisierung mit reduziertem

Energieverbrauch vor und laden zur Diskussion ein. Das Forum startet am 31. März

auf der Plattform openHPI: https://open.hpi.de/channels/clean-it-forum/ .



"Zwar sind digitale Technologien unverzichtbar, um den klimaschädlichen

Kohlenstoffausstoß zu vermindern und die weltweiten Nachhaltigkeits-Ziele zu

erreichen, aber die Informationstechnologie selbst benötigt derzeit noch zu viel

Energie", sagt HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel. Deshalb müsse bei der immer

stärkeren Digitalisierung verhindert werden, dass sie das Klima negativ

beeinflusse.





"Wissenschaft und Politik sollten strategische Prioritäten setzen, damit zumBeispiel effizientere Algorithmen entwickelt und eingesetzt werden. So kannunser Planet geschützt werden, genesen und gedeihen", appelliert derInformatikwissenschaftler. Nach seinen Worten muss "Sustainability by Design" inder Digitaltechnik weltweit das wichtigste Entwicklungsprinzip bei IT-Systemenwerden.Plattform für internationalen Austausch von NachhaltigkeitsexpertenDas vom HPI eingerichtete Forum soll künftig als internationaleAustauschplattform für Forschungseinrichtungen, IT-Industrie, Politik undInteressensverbände genutzt werden, um Fragen nachhaltiger Digitalisierung zubesprechen. "Ziel ist, das Bewusstsein für den globalen Energie-Fußabdruck vonIT-Systemen zu schärfen", so Meinel. Der Potsdamer Wissenschaftler ruftinternationale Experten aus dem Bereich Digital Engineering dazu auf,Lösungsvorschläge einzubringen und zu diskutieren, wie der ständig wachsendeEnergiebedarf von Rechenzentren und Anwendungen wie Cloud Computing, MediaStreaming, Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie bewältigt werdenkann.Dabei soll das "clean-IT Forum" offen sein für alle interessiertenBezugsgruppen, die sich mit der Verminderung des Energiebedarfs digitalerTechnologien beschäftigen, dafür Richtlinien, Algorithmen und Verfahrenentwickeln und diese zur Diskussion stellen. "Jeder ist auf unserer Plattformeingeladen, ständig neue Erkenntnisse, Vorschläge und Techniken per Video oderWeblink vorzustellen und zu teilen", sagt Meinel. Er ist sicher, dass dieweltweite Community der Nachhaltigkeits-Experten spannende Diskussionen imclean-IT Forum anstoßen wird.Bereits jetzt präsentiert ein gutes Dutzend HPI-Wissenschaftler im clean-ITForum eigene Lösungs-Ansätze und Ideen. Auch Forscher aus anderen Universitätenund Experten aus Verbänden, wie dem eco-Verband der Internetwirtschaft e.V.,