Hyundai Mobis stellte neue Mobilitäts-Konzeptfahrzeuge M.Vision X und M.Vision POP vor

... „Crab Driving" dank 180º-Drehung der Räder

SEOUL, Südkorea, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis hat ein neues Mobilitätskonzept vorgestellt, das für die Ära nach Covid-19 konzipiert ist.

Auf der „Konferenz zur Präsentation der Strategien und neuen Technologien von Hyundai Mobis", die am 31. März in der Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea stattfand, hat Hyundai Mobis die Konzeptautos für geteilte Mobilität in der Stadt, M.Vision X und M.Vision POP, vorgestellt und dabei neue Technologien präsentiert.

In der heute eingeführten Mobilitätsplattform wurden das Fahrgasterlebnis und die Kommunikationsmethoden unter dem Gesichtspunkt der Zusammenschaltung und Berücksichtigung im Zeitalter der kontaktlosen Technologien neu gestaltet. Durch die Konvergenz neuer Technologien wird dem Benutzer zudem Unterhaltung geboten.

„Wir haben hart daran gearbeitet, die Veränderungen im Leben, mit denen die Menschen in der Zeit nach Covid-19 zu kämpfen haben, durch neue Technologien in der Mobilität auszugleichen", erklärte Vice President Cheon Jae-seung, Leiter des Fundamental and Advanced Lab von Hyundai Mobis. „Die neue Mobilitätsplattform von Hyundai Mobis ist von technischer Entdeckung geprägt und ermöglicht es den Menschen auch, sich auszutauschen und das tägliche Leben zu genießen."

M.Vision X: alle Fenster können zu Bildschirmen werden, kontaktlose Kommunikation mit den Fahrgästen!

M.Vision X ist ein zweckmäßiges Fahrzeug mit vier Plätzen. Es bietet eine maßgeschneiderte Erfahrung, die auf einer einzigartigen Interpretation des Innenraums beruht. „X in M.Vision X", das bedeutet die Erweiterung von Kommunikation (eXpansion), vernetzter Erfahrung (eXperience) und Expedition in einen neuen Raum (eXpedition).

Da die Fenster des Fahrzeugs in ein Display mit einem speziellen Thema (Virtual Space Wall) umgewandelt werden können, ist es möglich, die gesamten transparenten Rundum-Fenster im Fahrzeug zum Bildschirm umzufunktionieren, um beispielsweise Sportveranstaltungen oder Aufführungen anzuschauen.