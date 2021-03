Kann die Apple-Aktie auf ihrem aktuellen Niveau einen Boden bilden, um danach auf 132,79 USD anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im UBS-Newsletter „KeyInvest Daily Trader“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) derzeit in einer Bodenbildung. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick: Die Aktien von Apple befinden sich seit dem Verlaufshoch bei USD 145.09 vom 25.1.21 in einem Abwärtstrend. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA nachhaltig unterschritten und damit eine neue Abwärtsbewegung angedeutet. Die folgende Aufwärtsbewegung lief dann Anfang Februar leicht über dem 10er-EMA aus, was ein weiteres Signal für eine neue längere Abwärtsbewegung war. Am 17.2.21 folgte dann auch der Bruch unter den 50er-EMA bei USD 131.00. Die Aktien von Apple kamen in der Folge auch unter Druck und sackten im bisherigen Verlaufstief bis auf USD 116.21 am 9.3.21 ab. Die folgende Aufwärtsbewegung lief erneut leicht über dem 10er-EMA aus und erreichte im Verlaufshoch USD 117.22 und damit den 50er-EMA.