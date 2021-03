Stephan Schäfer wird neuer CEO von Gruner + Jahr - Julia Jäkel verlässt den Verlag freundschaftlich (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Stephan Schäfer wird neuer CEO von Gruner + Jahr - Julia Jäkelverlässt den Verlag freundschaftlichDer 46 Jahre alte Journalist Stephan Schäfer wird neuer CEO von Gruner + Jahr.Er folgt zum 1. April auf Julia Jäkel, die den Hamburger Verlag in ihrem zehntenJahr an der Spitze freundschaftlich und auf eigenen Wunsch verlässt. NebenSchäfer wird Oliver Radtke als COO die Geschäftsführung von Gruner + Jahrkomplettieren. Beide gehören seit 2013 der Geschäftsführung an. Schäfer bleibtzudem Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland.Die G+J-Geschäftsführung besetzt zum 1. April auch das Executive Committee vonGruner + Jahr teilweise neu - mit dem Ziel, es digitaler, jünger und diverseraufzustellen. Im Executive Committee werden die unternehmerischen Aktivitätenund die Transformation von G+J gesteuert. Wie bisher dem Gremium angehören wirdder Chief Financial Officer Udo Stalleicken. Neu hinzu kommen Christina Dohmann(Mitglied der Geschäftsleitung des DPV), Sandra Harzer-Kux (CEO Territory),Carina Laudage und Bernd Hellermann (beide Geschäftsführer G+J Digital Media).Prisma-Media-CEO Rolf Heinz scheidet aus, wenn der Verkauf der französischenVerlagstochter vollzogen ist. Arne Wolter, Chief Digital Officer, verlässt dasExecutive Committee ebenfalls. Er hat sich nach 20 erfolgreichen Jahrenentschieden, bei G+J nach einer Übergabezeit im Laufe des Frühjahrsauszuscheiden.Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Ich bedauere die Entscheidung von Julia Jäkel,ihre Funktionen bei Gruner + Jahr und Bertelsmann niederzulegen. Sie hat G+J inden vergangenen Jahren von einem klassischen Zeitschriftenverlag in einmodernes, digitales Medienunternehmen transformiert und die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter auf diesem Weg mitgenommen. Ich danke ihr für die herausragendenLeistungen, die sie für Gruner + Jahr wie für Bertelsmann erbracht hat.Gleichzeitig freue ich mich auf die weitere enge Zusammenarbeit mit StephanSchäfer in seiner neuen Position und mit dem gesamten Führungsteam von G+J."Julia Jäkel: "Mein Schritt, G+J zu verlassen, ist eine ganz persönlicheLebensentscheidung. Das vergangene Jahr hat auch bei mir Gedanken darüberausgelöst, was das Leben noch mit einem anstellen kann. Diesen Gedanken möchteich nun mehr Raum geben. Darum habe ich Bertelsmann gebeten, mir dies zuermöglichen. Ich verlasse Gruner + Jahr voller Dankbarkeit. Gegenüber ThomasRabe und Bertelsmann, und ganz besonders gegenüber allen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern bei Gruner + Jahr, die die Erfolge der vergangenen Jahre möglichgemacht haben. Gruner + Jahr hat gezeigt, dass es Medienwandel kann, das Haus