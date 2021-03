Casinobereibetr Wynn Resort freut sich auf Erholung in der Sommersaison

Mit dem fortschreitenden Erfolg der US-Impfkampagne steht der US-Tourismusbranche eine schnellere Erholung als in Europa bevor. Dies kommt auch dem Hotel- und Casinobetreiber Wynn Resorts (ISIN: US9831341071; WKN: 663244) zugute, der nicht nur in …

Mit dem fortschreitenden Erfolg der US-Impfkampagne steht der US-Tourismusbranche eine schnellere Erholung als in Europa bevor. Dies kommt auch dem Hotel- und Casinobetreiber Wynn Resorts (ISIN: US9831341071; WKN: 663244) zugute, der nicht nur in Las Vegas, sondern auch in der Metropolregion Boston sowie im chinesischen Spielerparadies Macao vertreten ist, wobei letzterer Standort ohnehin nicht so stark von der Covid-19-Pandemie betroffen ist. Insgesamt kann Wynn Resorts mit einem schwungvollen Comeback in dieser Sommersaison rechnen, da viele US-Amerikaner über einen deutlichen Nachholbedarf in Sachen Urlaub verfügen und sich mit der zunehmend besseren Wirtschaftslage wieder etwas spendablerer zeigen dürften.Aus Anlegersicht ist der Titel aber nicht nur wegen der Normalisierung im klassischen Casino-Geschäft interessant. Vielmehr bietet der Anteilschein von Wynn Resorts wegen der künftig stark wachsenden Aktivitäten im Online-Glücksspielgeschäft ein erhebliches Kurspotenzial. So haben die Amerikaner bereits im November eine Kooperation mit dem Partner Bet Bull Limited geschlossen und konnten sich bereits Betriebskonzessionen in bedeutenden US-Bundesstaaten wie Florida und New Jersey sichern. Zudem bewirbt sich die Tochterfirma, an der Wynn Resorts zu 72 % beteiligt ist, in vielen US-Bundesstaaten um weitere Lizenzen, womit das Angebot perspektivisch mehr und mehr flächendeckend in den USA ausgerollt wird. ...