ESA-Generaldirektor Aschbacher kündigt neue Leuchtturm-Programme für die europäische Raumfahrt an / Online-Veranstaltung der Rocket Factory zur Eröffnung der neuen Produktionsanlagen in Augsburg (FOTO)

Augsburg/Bremen (ots) - Bei einer im Internet übertragenen Onlineveranstaltungder Rocket Factory Augsburg AG, eine Beteiligung des Raumfahrtunternehmes OHBSE, zur Eröffnung der neuen Produktionsanlagen in den ehemaligen AugsburgerOsram-Werken kündigte der neue Generalsektretär der EuropäischenRaumfahrtagentur ESA, Josef Aschbacher, neue Leuchtturm-Programme an. "Wirsollten an neuen Leuchtturmprojekten arbeiten. Wir haben heute Copernicus undGalileo als die wichtigsten Programme, die einige der besten Technologien derWelt hervorbringen. Aber wir brauchen neue Programme, die Hand in Hand gehen mitInvestitionen in neue Satelliten und Konstellationen auf der einen Seite und inTechnologien, die zu neuen Trägerraketen führen, auf der anderen Seite. Dabeiist es durchaus vorstellbar, dass die ESA künftig auch als Anker-Investor fürStartups auftritt, um neue Technologien zu fördern. Das ist etwas, womit wir unskünftig zusätzlich zu unserer klassischen Rolle als ESA beschäftigen müssen",sagte Aschbacher.Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder bezeichnete in einerVideobotschaft den Produktionsstart bei der Rocket Factory als einen "weiterenwichtigen Schritt für die Raumfahrt in Bayern." Die Rocket Factory würde im NewSpace "mit neuen Trägerraketen neue Möglichkeiten schaffen". Zu seinemAmtsantritt hatte Söder das Raumfahrt-Programm "Bavaria One" angekündigt, miteinem Volumen von 700 Millionen Euro. Söder sagte heutein seiner Videobotschaft:"Mit unserem Raumfahrtkonzept haben wir am Anfang noch ein bisschen Spotterfahren, vor allem von denjenigen, die null Ahnung haben von der Bedeutung.Heute geht es ja nicht nur darum, in die Tiefen des Alls zu blicken, sondernalles was wir im Orbit planen, machen und denken, hat immer auch mit uns selbstzu tun. Wenn es um Klimaschutz geht, Wasserplanung oder landwirtschaftlicheProzesse, dann lässt sich das aus der Atmosphäre am besten beobachten undplanen."Auch für das Startup steht die Erdbeobachtung im Mittelpunkt derUnternehmensstrategie. Jörn Spurmann, Chief Commercial Officer der RocketFactory, sagte auf der Onlineveranstaltung seines Unternehmens: "Für dieBeobachtung unseres Planeten und unseres Klimas werden viele kleine Satellitenbenötigt, die in erdnahe Umlaufbahnen transportiert werden müssen. Und unsereRakete aus Augsburg wird in naher Zukunft hunderte dieser Satelliten in denWeltraum bringen. Damit können wir von Augsburg auseinen Beitrag zurVerbesserung der Welt leisten. Nur wenn wir die Kosten des Raumtransports