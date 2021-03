Banknotenhersteller Giesecke+Devrient stoppt Myanmar-Lieferungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Banknotenhersteller Giesecke+Devrient hat die Geschäftsbeziehungen mit Myanmar vorerst eingestellt. Grund sei das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Opposition in dem südostasiatischen Land, sagte Vorstandschef Ralf Wintergerst am Mittwoch in München. "Die Gewaltexzesse waren einfach zu viele", sagte der Manager. Das Münchner Traditionsunternehmen ist einer der weltweit führenden Banknotenhersteller und beliefert mehr als 100 Länder.

Seit dem Putsch sind in Myanmar mutmaßlich mehrere hundert Menschen bei den Protesten gegen die Junta ums Leben gekommen. G+D lieferte den Angaben nach "Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Systemkomponenten" für die Herstellung der Landeswährung Kyat. "Ich weiß gar nicht, ob die Banknotenproduktion in Myanmar noch läuft", sagte Wintergerst. Diese Frage könne nur die Zentralbank in Myanmar beantworten.