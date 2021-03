BIRKENFELD (dpa-AFX) - Die in Folge der Corona-Pandemie gestiegene Nachfrage beim Diagnostik-Spezialist Stratec wird sich auch im laufenden Jahr positiv auf das Geschäft auswirken. Für 2021 erwarte man weiteres Umsatzwachstum und eine steigende Profitabilität, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Damit soll sich die gute Entwicklung von 2020 fortsetzen, hier hatte Stratec seine eigenen Erwartungen übertreffen können. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Für 2021 geht Stratec von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Für die bereinigte Ebit-Marge prognostiziert das Unternehmen einen Wert von etwa 17,0 bis 18,0 Prozent. Nicht im Ausblick enthalten sind hierbei die zuletzt gestiegenen Prognosen für die Bestellungen im zweiten Halbjahr, hieß es. Dabei verwies Startec auf die Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie.