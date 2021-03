Krombach (ots) - Nachhaltigkeit ist bei der Krombacher Brauerei fester

Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Seit vielen Jahrzehnten setzt sich das

Familienunternehmen für den Natur- und Umweltschutz ein. Der schonende Umgang

mit Ressourcen, die Reduktion der CO2-Emissionen sowie das Krombacher

Regenwald-Projekt (2002) oder das Krombacher Klimaschutz-Projekt (2009) sind

dabei nur einige Beispiele. Und es geht weiter.



Zero: Ziel erreicht





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit Mitte 2020 ist die Krombacher Brauerei Partner des ZNU - Zentrum fürNachhaltige Unternehmensführung und hat sich damit dazu verpflichtet, denganzheitlichen ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zu implementieren. Nebender nachhaltigen Unternehmensführung (Teil I) werden in Teil II desZNU-Standards zahlreiche ökonomische, soziale und ökologische Themenfelder wiez. B. Klimaschutz systematisch und dauerhaft bearbeitet. "Die Partnerschaft mitdem ZNU und Teilnahme an der Initiative ZNU goes Zero sind für uns weiterekonsequente Schritte für den Ausbau unseres Nachhaltigkeits-Engagements.Insbesondere als Unternehmen klimaneutral zu werden, ist ein zentralerBestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie", erklärt Wolfgang Schötz, LeiterNachhaltigkeitsmanagement der Krombacher Brauerei. Die Initiative ZNU goes Zerosetzt auf verantwortungsvollen Klimaschutz in mehreren Schritten: Statusquo-Erfassung, Vermeiden und Vermindern von Emissionen, Definition und Umsetzungneuer CO2-Reduktionsziele, die Nutzung von zertifiziertem Ökostrom, dieKompensation unvermeidbarer Emissionen sowie die Förderung von Projekten zumBiomasseaufbau und Bildungsmaßnahmen zur Vermittlung klimaschutzrelevantenWissens. Ziel der Initiative ist die Klimaneutralität der beteiligtenUnternehmen bis 2022 und darüber hinaus. Die Krombacher Brauerei hat dieses Zielbereits jetzt erreicht.Krombacher goes ZeroAm Standort Krombach setzt das Unternehmen kontinuierlich aufEnergieeinsparungen sowohl durch den Einsatz von zwei eigenenBlockheizkraftwerken als auch durch die Umstellung auf E-Gabelstapler im BereichProduktion bzw. Logistik. Weitere Energieeinsparungen, die einen positivenEffekt auf die Reduktion von CO2- Emissionen haben, darunter neue Beleuchtungs-und Belüftungstechniken, sind geplant und sollen in den nächsten drei Jahrenumgesetzt sein. Die Vorgabe der ZNU-Initiative, dass Unternehmen zertifiziertenÖkostrom beziehen, erfüllt die Krombacher Brauerei bereits seit 2020. Die Hälftedes Strombedarfs bezieht das Unternehmen von Ökostromanbietern, dieverbleibenden 50 Prozent generieren die beiden eigenen Blockheizkraftwerke am