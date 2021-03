Presse-Interview zum Start von e.optimum-home mit Gert Nowotny, Vorstand e.optimum (FOTO)

Offenburg (ots) - Die Zeit ist reif!



Gert Nowotny liebt die Natur und er will nicht nur seinen Kindern eine

lebenswerte Welt hinterlassen.



Mit seiner Energie-Einkaufsgemeinschaft ermöglicht er ab Mai 2021 auch

Privathaushalten Konditionen wie die Großindustrie. Natürlich 100% ökologisch

und mit dem fairsten Tarif Deutschlands!





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Guten Tag, Herr Nowotny, obwohl die e.optimum in Branchenkreisen sehr bekanntist, kennt sie der normale Bürger noch gar nicht. Können Sie Ihre Gemeinschaftmal kurz vorstellen?Sehr gerne. Unsere e.optimum gibt es seit mittlerweile 11 Jahren. Wirentwickelten uns in kurzer Zeit zur größten, unabhängigenEnergie-Einkaufsgemeinschaft Deutschlands. Mittlerweile bündeln 40.000Unternehmen Ihre Einkaufskraft und erzielen dadurch natürlich sehr günstigePreise für Strom und Erdgas. Wir sprechen von Konditionen wie die Großindustrie.Unser Erfolgsprinzip ist also ganz einfach: Gemeinsam sind wir stärker undkaufen dauerhaft günstiger ein.Diese rasante Entwicklung ist natürlich phantastisch.Das kann man wahrlich sagen. Mittlerweile beliefern wir im Jahr deutlich über 6Milliarden Kilowattstunden Strom und Erdgas an unsere Gewerbe- undIndustriekunden. Das entspricht umgerechnet dem Bedarf von ca. 1,5 MillionenPrivathaushalten. Damit erzielt man schon günstigere Preise. Deshalb haben wirauch weiter einen sehr starken Zulauf von neuen Mitgliedern. Bald werden wir die50.000 Marke knacken.Wer sind Ihre Mitgliedsunternehmen?Unsere Mitgliedsstruktur ist sehr vielschichtig. Die Range reicht vom kleinenPizzabäcker um die Ecke bis hin zu Weltmarktführern. Der Schwerpunkt liegtallerdings bei den kleineren und mittleren Unternehmen im produzierendenGewerbe. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs lohnt sich ihr Wechsel besonders.Es sparen aber grundsätzlich alle, egal ob groß oder klein.Ist die Ersparnis wirklich Ihr Hauptvorteil?Ja, die meisten Unternehmen schließen sich unserer Gemeinschaft an, weil Sieohne Aufwand Ihre Kosten merklich senken können - für ein Produkt, deren Preiseman viel zu selten hinterfragt. Unsere Mitglieder sparen bis zu 15%, wohlgemerktpro Jahr! Neben der Ersparnis wird unser guter Service und unser fairesPreismodell besonders geschätzt. Unsere Unternehmen profitieren davon, dass wirtäglich dort einkaufen, wo es gerade am günstigsten ist und wir dieEinkaufspreise 1 zu 1 an sie weitergeben - ohne die bei den meistenWettbewerbern üblichen hohen Risikoaufschläge.Unsere Mitglieder merken übrigens sehr schnell, dass die e.optimum Ihnen nichtnur langfristig bares Geld spart, sondern ihr vertrauensvoller Experte in allen