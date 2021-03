Verband Deutsches Reisemanagement ist neuer Partner der Mittelstandsallianz

Berlin (ots) - Berlin - Die Mittelstandsallianz* begrüßt den Verband Deutsches

Reisemanagement e.V. (VDR) als neuen Partner in ihrem einzigartigen Netzwerk der

mittelständischen Wirtschaft. Dem VDR, Deutschlands größtes Netzwerk für

Geschäftsreisen, gehören rund 560 mittelständische Unternehmen, Organisationen

sowie Dienstleister aus dem Geschäftsreisemanagement an.



Der VDR ist seit 1974 die Netzwerkplattform der Reisebranche und

Wissensdatenbank zugleich. Im Dialog mit Behörden, der Bundesregierung und

weiteren Verbänden setzt er sich für bessere und unternehmensfreundliche Rahmen-

und Wettbewerbsbedingungen in Sachen Geschäftsreisen ein.







Bereich Geschäftsreisen und Unternehmensmobilität noch zielgerichteter dazu

einsetzen, kleine und mittelständische Firmen bei der effizienten Organisation

ihrer Dienstreisen zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

starken Partnern, um die Zukunftsthemen des deutschen Mittelstands gemeinsam

weiter voranzutreiben", betont VDR-Hauptgeschäftsführer Hans-Ingo Biehl.



Auf dem neuen Informationsportal "Dienstreisen im Mittelstand" (

http://www.dienstreisen-im-mittelstand.de ) bündelt der VDR seine Angebote für

mittelständische Unternehmen. Firmen und ihre Geschäftsreise-Verantwortlichen

finden auf der Webseite ab sofort speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe

zugeschnittene Arbeitsvorlagen, Einkaufsvorteile, Checklisten, Seminare und

vieles mehr.



*Die Mittelstandsallianz ist ein Zusammenschluss von mehr als 30 mittelständisch

geprägten Verbänden unter dem Dach des Bundesverbands mittelständische

Wirtschaft (BVMW). Sie vertritt die Interessen von mehr als 900.000 Mitgliedern

gegenüber der Politik.



