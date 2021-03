Camelot ITLab ist SAP-Partner des Jahres für die Prozess- und und Life-Sciences-Industrie / Würdigung für herausragende Expertise in der SAP-Diamant-Initiative

Mannheim (ots) - Im Rahmen der Diamant-Initiative wurde Camelot InnovativeTechnologies Lab (Camelot ITLab) von der SAP Deutschland zum Partner des Jahresim Bereich "Consulting - Process & Life Sciences" gekürt. Grund für dieAuszeichnung sind die herausragende Expertise, Innovationen und besondereLeistungen von Camelot in diesen Branchen. Darüber hinaus berief die SAP dasIT-Beratungsunternehmen in den strategisch wichtigen Partner Advisory Council.Mit der Auszeichnung würdigt die SAP die Marktposition von Camelot als führendeIT-Beratung für die Digitalisierung von Wertschöpfungsketten insbesondere in derProzess- und Life-Sciences-Industrie. "Die Anerkennung ist ein weitererMeilenstein in unserer 25-jährigen engen Partnerschaft mit SAP. Sie bestätigtnicht nur unser marktführendes Branchen-Know-how in der SAP Community, sondernist auch ein starkes Signal an unsere Kunden", kommentiert Aseem Gaur, ExecutiveVice President Strategic Alliances & Global Expansion bei Camelot. Kunden vonCamelot und SAP profitieren zukünftig von einer noch intensiveren Zusammenarbeitzwischen den beiden Partnern.

Als Teil der Diamant-Initiative für SAP-Partner wurde Camelot aufgrund derüberragenden Leistungen zudem für die Teilnahme am exklusiven Partner AdvisoryCouncil nominiert. Der Partner Advisory Council ist das jährliche Top-Gremiumfür den strategischen Austausch von Partnern mit der Geschäftsführung der SAP inDeutschland. Für Camelot-Kunden hat das gleich zweierlei Vorteile: Einerseitsprofitieren sie von einem einzigartigen Wissensvorsprung, andererseits könnenwichtige Kundenanliegen direkt auf SAP-Geschäftsleitungsebene adressiert werden.Mit der Diamant-Initiative ehrt die SAP Deutschland diejenigenPartnerunternehmen, die sich durch herausragende Leistungen verdient gemachthaben und Kunden dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu nutzen. DieInitiative basiert auf einer als "Diamant-Modell" bezeichneten Bewertungsmatrix,die u.a. die Dimensionen Expertise, Innovation und Lösungen in einer bestimmtenBranche bzw. Fachbereich umfasst.Den SAP Gold Partner Camelot ITLab und SAP verbindet eine 25-jährige, intensivePartnerschaft. Camelot ist sowohl strategischer Entwicklungs- (SAP IBP for DDR)und Innovationspartner der SAP als auch Implementierungspartner und EarlyAdopter von SAP-Lösungen. Das Unternehmen blickt auf eine Erfolgsbilanz von über350 großen SAP-Transformationen.