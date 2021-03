Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) -- McKinsey Global Institute hält bis 2024 ein Produktivitätswachstum vonzusätzlich 1 Prozentpunkt pro Jahr in Europa und den USA für möglich- Vorausgesetzt Fortschritte führender Unternehmen setzen sich in der Breitedurch und Investitionen werden gestärkt- Optimistisches Szenario erwartet eine Steigerung des BIP pro Kopf inDeutschland um mehr als EUR 2.000 pro JahrHoffen auf die Zeit nach Corona: In nahezu allen Ländern der Welt hat dieCorona-Pandemie einen volkswirtschaftlichen Schock ausgelöst. Das deutsche BIPsank 2020 um 4,9%. Doch auf tiefe Wirtschaftskrisen kann auch eine schnellewirtschaftliche Erneuerung folgen, wie dies nach dem Zweiten Weltkrieg der Fallwar. Welche Voraussetzungen dafür nötig sind und wie hoch dasProduktivitätswachstum ausfallen kann, untersucht eine neue Studie des McKinseyGlobal Institute (MGI) mit dem Titel "Will productivity and growth return afterthe COVID-19 crisis?". Der volkswirtschaftliche Think Tank derUnternehmensberatung McKinsey hat dafür die Aktivitäten von Firmen in achtwichtigen Wirtschaftssektoren untersucht, und hält eine Beschleunigung desProduktivitätswachstums in den USA und Europa von einem Prozentpunkt pro Jahrbis 2024 für möglich. "Wie unsere Volkswirtschaften aus der Krise kommen, hängtdavon ab, ob die Nachfrage stark genug ist, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zudemmüssen Unternehmen auf breiter Front produktivitätssteigernde Maßnahmenergreifen, insbesondere in Sektoren, die groß genug sind, um die nationaleProduktivität zu beeinflussen", sagt Eckart Windhagen, Seniorpartner imFrankfurter Büro von McKinsey und Co-Autor der Studie.Die Studie zeigt, dass führende Unternehmen trotz oder gerade aufgrund derPandemie bei einer Reihe von Faktoren, die die Produktivität in derVergangenheit erhöht haben, schnellere Fortschritte gemacht haben als üblich.Sowohl in Europa als auch in den USA digitalisierten und automatisiertenUnternehmen ihre Prozesse und Geschäftsmodelle bis zu 20 bis 25 mal schneller,als sie das vor der Pandemie für möglich gehalten hatten. "Wenn Unternehmen inder Breite solche Digitalisierungs- und Automatisierungsprogramme ausweiten, dieAgilität erhöhen, neue Geschäftsmodelle realisieren und eine robuste Nachfrageherrscht, wird sich das Produktivitätswachstum bis 2024 um jährlich etwa einenProzentpunkt beschleunigen", sagt Jan Mischke, Partner beim McKinsey GlobalInstitute und Co-Autor der Studie. Das entspräche mehr als dem doppeltenWachstum, das es in Deutschland seit der Finanzkrise gegeben hat. Mischke: "Einderartiges Produktivitätswachstum könnte das BIP pro Kopf in Deutschland um EUR2.000 zusätzlich zum erwarteten Trendwachstum erhöhen und endsprechend auch