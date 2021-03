Transparente und bezahlbare Digitalisierungsstrategien für EPUs in der Dienstleistung

--------------------------------------------------------------

Salzburg (ots) - Sind Sie als Dienstleister auch schon über die "geheimenStrategien" zu schnellen 7-8-stelligen Jahresumsätzen gestolpert?Kaum eine Branche ist 2020 so stark gewachsen wie das Online Coaching. Und wennSie als Dienstleister bzw. als EPU (Ein Personen Unternehmen) planen ihrBeratungsgeschäft auf die Online-Straße zu bringen, sind Sie bestimmt schon überdie "geheimen Strategien" zu schnellen 7-8-stelligen Jahresumsätzen gestolpert.In der Regel landen Sie hier auf schön gemachten Landingpages, auf der logischeAbläufe des jeweiligen Coachings, oder aber diverse Video-Testimonialsvorgestellt werden. Letztere resultieren nicht selten aus kostenlosen Coachingsder Anbieter, mit dem Ziel genau damit, zumindest künftig Kunden zu gewinnen.All das ist nicht verwunderlich, denn gerade jetzt träumen vor allem jüngereLeute, die laut Statistiken des AMS besonders hart von den Auswirkungen derPandemie betroffen sind, von einem Leben in Freiheit und Unabhängigkeit. Undobwohl sie weder Coaching-Erfahrung noch Ahnung von fundiertem Marketing haben,glauben sie, was ihnen manche Trickser aus der Coaching-Szene vorgaukeln.So sehen sich die jungen Unternehmer Cocktail schlürfend in der Hängematteliegen, ganz nebenbei, und natürlich nur via Handy, die passiven Einnahmencheckend, die sich stündlich verdoppeln. Doch die Realität ist anders! Es wirdsich schwer verschuldet und der einzige Ausweg, der bleibt ist weitermachen...?Die Köder, dieser sich fast ebenso virenartig wie Corona verbreitenden Mindset-,Freiheits-, und XYZ-Strategie Coaches, die diese intransparentenHochpreismodelle anbieten sind sich spannenderweise sehr ähnlich. Es dreht sichum das Spiel mit dem Luxus und Versprechen auf besagte 7-8-stellige, passiveUmsätze! Kurzum, arbeite weniger und werde erst recht reich!Seit 1995 bin ich im Marketing für Dienstleister tätig. Schon 2011 vor meinemEinsatz als Bildungsberaterin in China hatte ich in unserer AkademieMentalmanagement und BrainCoaching Online Ausbildungen verkauft. Als ich 2019aus China zurückkam, war ich traurig und schockiert, was aus dem Coaching-Marktin Deutschland und Österreich geworden ist.Dieses Vorgehen, mit dem einzigen Ziel das schnelle Geld zu machen, hat wederwas mit Onlinemarketing noch mit Expertise als Coach zu tun. Hier werden simpleManipulations-Taktiken eingesetzt, die auf Verknappung beruhen und die in derPsyche der zu Verlockenden wirken. Ein gnadenloses Geschäft mit der Hoffnung.