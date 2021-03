Menarini Silicon Biosystems bringt den CELLSEARCH® Circulating Multiple Myeloma Cells Assay auf den Markt, einen neuen, nicht-invasiven Test zur Überwachung des Gesundheitsstatus bei klinischen Forschungsstudien

Bologna, Italien, und Huntingdon Valley, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Der

neue Test, der als Laborservice in ganz Europa und in den USA erhältlich ist,

nutzt die Goldstandard-Plattform CELLSEARCH zum Zählen zirkulierender Zellen des

Multiplen Myeloms (CMMCs) im Blut und bietet eine standardisierte

Echtzeit-Überwachung des Multiplen Myeloms bei klinischen Forschungsstudien.



Menarini Silicon Biosystems, ein Vorreiter im Bereich der Flüssigbiopsie- und

Single Cell-Technologien, gab heute die Markteinführung eines neuen Assays

bekannt, der die Anforderungen von Pharmaunternehmen,

Auftragsforschungsinstituten, Klinikern und Forschern erfüllt, die am Multiplen

Myelom (MM) arbeiten. Der CELLSEARCH® Circulating Multiple Myeloma Cells (CMMCs)

Assay* erfasst und zählt CMMCs im peripheren Blut. Dieser Assay bietet die

Möglichkeit die Anzahl invasiver, häufig schmerzhafter und kostspieliger

Knochenmarksbiopsien zu reduzieren, und erlaubt gleichzeitig die Entwicklung des

MM in Echtzeit zu überwachen und die Krankheitsbiologie näher zu erforschen.

Seine Verfügbarkeit in Europa und den Vereinigten Staaten wird eine erhöhte

Datenkonsistenz bei internationalen multizentrischen MM-Studien ermöglichen.







werden bei Patienten wiederholt Knochenmarksbiopsien durchgeführt, um den

Gesundheitsstatus zu diagnostizieren und zu überwachen. Ein ungedeckter

medizinischer Bedarf in allen MM-Stadien ist eine Möglichkeit zur

nicht-invasiven Diagnose und Überwachung des Krankheitsverlaufs, welche

allgemein verwertbare - derzeit durch Knochenmarkbiopsien gewonnene -

Informationen liefert.



CMMCs sind im peripheren Blut von Patienten mit MM und bei Patienten mit zwei

Vorerkrankungen erhöht: monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) und

schwelendes multiples Myelom (SMM)1. Zudem wurde ein hohes Maß an Korrelation

zwischen den CELLSEARCH CMMC-Zahlen und der Krankheitslast bei Myelompatienten

nachgewiesen, was die Möglichkeit eröffnet, die CMMC-Zahlen als Maß für die

minimale Resterkrankung bzw. den Rückfall in klinischen Studien zu verwenden1.



Laut Ana Slipicevic, Leiterin der Translationalen Forschung bei Oncopeptides AB,

"hat sich der CMMC-Assay mit dem nicht-invasiven Probeentnahmeverfahren, bei dem

das abgenommene periphere Blut bis zu 96 Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt

werden kann, als verlässlicher und reproduzierbarer Assay zur Überwachung des

Gesundheitsstatus erwiesen. Dank ihm haben wir Zeit gewonnen, da wir schnell Seite 2 ► Seite 1 von 2



