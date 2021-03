Neubau-Auftrag für MEYER WERFT / Japanischer Großkonzern NYK Group lässt erstmals neues Kreuzfahrtschiff auf der Papenburger MEYER WERFT bauen / Wichtiges Signal für die Region (FOTO)

Papenburg (ots) - Ein kleines Schiff für Japan - ein großes Signal für den

Schiffbau in Papenburg! Der japanische Großkonzern NYK und die MEYER WERFT haben

einen Vertrag über den Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffs geschlossen.

Beachtenswert: Der MEYER WERFT ist dieses als weltweit erster Werft gelungen,

denn seit Beginn der Pandemie hat keine Reederei einen Neubauauftrag für ein

Kreuzfahrtschiff erteilt. Die börsennotierte NYK Gruppe gehört zu den größten

Reedereien der Welt und ordert über ein Joint Venture jetzt erstmalig in

Papenburg.



Für den Papenburger Standort der MEYER WERFT mit dem größten überdachten Baudock

der Welt ein wichtiges Signal, auch wenn der Neubau mit 229 Metern Länge (51.950

GT) verhältnismäßig klein ausfällt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Neubauauftrag als wichtiger Schritt für die Standortsicherung"Es ist ein weiterer, sehr wichtiger Schritt für die Standortsicherung inPapenburg. Für unser aktuelles Zukunftsprogramm mit enorm wichtigen Einsparungenund sehr vielen unterschiedlichen Maßnahmen sind neue Aufträge absolutnotwendig", so Jan Meyer, Geschäftsführer der MEYER WERFT. "Wir haben unserenneuen Kunden aus Japan in dieser weltweit extrem schwierigen Marktsituation undweltweiter Konkurrenz mit dem besten Schiffskonzept, Innovationen, Qualität undeinem für uns sehr herausfordernden Preis als neuen Kunden gewinnen können. MeinDank gilt der gesamten Belegschaft und insbesondere der Sales &Design-Abteilung, die in dieser angespannten Phase Großartiges geleistet hat. Esist der erste Auftrag in der 226-jährigen Werftgeschichte, bei dem alleVertragsunterlagen und Pläne im Rahmen von Videokonferenzen erstellt undverhandelt wurden. Der Einsatz hat sich gelohnt."- Reedereien können Werftplätze weltweit frei auswählenImke Knoop, Leitung Sales & Design: "Durch die Pandemie können Reedereien aufder gesamten Welt die Werftplätze frei auswählen. Dabei gilt es, mit unsererKombination aus Konzeption, Qualität, Innovation und natürlich auch unter immerweiter steigendem Preisdruck gegenüber weltweiter, teilweise starksubventionierter, Konkurrenz zu bestehen. Die Beauftragung kommt gerade nochrechtzeitig, für 2025 stand bislang nur ein Neubau in unseren Hallen."- Der neue Auftrag ist eine wichtige Ergänzung im Jahre 2025, von 2021 - 2025bleibt die Auslastung der MEYER WERFT trotzdem immer noch auf einemniedrigeren Niveau"Selbstverständlich freuen wir uns über den Neubauauftrag, gleichzeitig müssenwir unser Zukunftsprogramm vorantreiben, die Werft weiter umbauen undoptimieren, damit wir das Schiff auch wirtschaftlich erfolgreichen abliefernkönnen", erläutert Thomas Weigend, Geschäftsführer der MEYER WERFT. Durch diesen