Blackhawk Growth schließt 2,5 Mio. CAD Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Die Einheiten wurden mittels einer nicht vermittelten Privatplatzierung zu einem Preis von 0,50 CAD pro Einheit angeboten und sorgte für Bruttoeinnahmen in Höhe von 2.500.000 CAD. Jede „Einheit“ besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein (jeweils ein „Optionsschein“), der bis zum 31. März 2023 ausgeübt werden kann, um eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,60 CAD zu erwerben.

Das Unternehmen wird die Einnahmen aus dem Angebot als allgemeines Betriebskapital verwenden.

In Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen an bestimmte unabhängige Vertragsparteien, die das Angebot Zeichnern vermittelt haben, Vermittlungsprovisionen in Höhe von 77.485 CAD gezahlt und 154.970 Optionsscheine ausgegeben. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag bis 1. August 2021.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

(403)-991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

