Märkte am Mittwoch: DAX im Höhenflug – Varta im Erfolgsrausch

Für den DAX ging es gestern auf ein neues Rekordhoch nach oben. Wird hier am Mittwoch erneut Börsen-Geschichte geschrieben?

Der DAX schrieb am Dienstag wieder einmal Geschichte. Mit einem Tages-Hoch bei 15.029 Punkten wurde ein neues Rekordhoch erklommen. Am Mittwochmittag notiert der DAX nur knapp unter diesem Top. Neue Bestmarken liegen dementsprechend in der Luft.