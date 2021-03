Gutachten weckt Zweifel an der BaFin-Aufsichtspraxis / Die BaFin muss zurück ins rechtsstaatliche Korsett

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)bedient sich verstärkt rechtlich nicht bindender Instrumente wie Merkblätter,Pressemeldungen oder Interviews, um Banken Vorgaben zu machen. Diese Form derinformellen Bankregulierung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Damitbewegt sich die BaFin zunehmend am Rande des rechtlich Zulässigen. Zu diesemErgebnis kommt ein Gutachten des an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrendenJuraprofessors Lars Klöhn im Auftrag des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB).Mit dem Gutachten will der Verband einen Beitrag zur BaFin-Reformdebatteleisten. Klöhns Fazit lautet, "dass die informelle Bankregulierung der BaFinunter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten durchaus zweifelhaft ist". Das Gutachtenwarnt davor, dass die BaFin mit ihrer Praxis der informellen Bankregulierung"faktisch selbst gesetztes Recht vollzieht" und damit die "Grenzen desaufsichtsrechtlich Zulässigen systematisch überschreitet"."Der Rechtsstaat darf nicht zulassen, dass eine Behörde in der Praxis einfachdie Rolle des Gesetzgebers übernimmt", fasste GVB-Präsident Jürgen Gros dieMotivation zu diesem Gutachten am Mittwoch in München zusammen. "Dort, wo eskeine gesetzlichen Regelungen gibt, kann nicht die BaFin diese Lücke überinformelle Methoden füllen und quasi Recht setzen. Ein solches Vorgehen stehteiner Behörde nicht zu", kritisierte Gros. "Die BaFin muss zurück insrechtsstaatliche Korsett", fordert er. Das müsse Teil der anstehendenBaFin-Reform werden.Durchsetzungsstarke Aufsicht für die AufsichtDas Gebaren der Bankenaufsichtsbehörde offenbare ein erheblichesKontrollproblem. In diesem Fall sei der Dienstherr, das Bundesministerium derFinanzen, ebenso gefordert wie der Verwaltungsrat der BaFin. "DiesesAufsichtsgremium braucht die notwendigen Kompetenzen, um als unabhängigesÜberwachungsgremium fungieren zu können", forderte der GVB-Präsident. Bisherfüllt der Verwaltungsrat eher eine repräsentative Funktion undHaushaltskontrolle aus. Gros: "Die schwache Rolle des BaFin-Verwaltungsrats musssich ändern, hin zu einer durchsetzungsstarken Aufsicht für die Aufsicht."Des Weiteren soll die BaFin dazu verpflichtet werden, regelmäßig demFinanzausschuss des Deutschen Bundestags Auskunft über ihre Aufsichtspraxis zuerteilen. In Brüssel ist die europäische Bankenaufsicht EBA dem EU-Parlamentbereits rechenschaftspflichtig. "Diese Transparenz, die auf europäischer Ebenepraktiziert wird, sollte sich der deutsche Gesetzgeber zum Vorbild nehmen",regte Gros an. Damit könnten die Abgeordneten das Aufsichtshandeln der BaFinkritisch prüfen.Entlang des Beispiels des von der BaFin im Frühjahr 2020 verordneten