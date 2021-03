EarthRenew stellt eigentlich Biodünger her. Quasi als Nebengeschäft wird Strom erzeugt. Den kann man mit schönen Margen verkaufen!

Die Bruttomarge gab das Unternehmen mit starken 77% an. Das resultiert daraus, dass die Anlage selektiv betrieben wird, also nur dann Elektrizität in das Netz eingespeist wird, wenn die Preise bestimmte Mindestwerte erreichen.

Reservevereinbarung mit Enel-X

Darüber hinaus teilte EarthRenew mit, dass man mit der Nordamerikadivision des Energiekonzerns Enel-X eine „Reserve-Vereinbarung“ abgeschlossen hat. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass EarthRenew weiterhin die Gelegenheit hat, Strom in das Netz von Alberta einzuspeisen, wenn die Elektrizitätspreise besonders hoch sind, gleichzeitig aber zusätzliche Umsätze erzielt, auch in Zeiten, in denen man sonst keinen Strom generiert. Die Vereinbarung besagt nämlich, dass EarthRenew für den Fall „auf Abruf“ bereitsteht, dass ein Stromengpass am Markt besteht und der Alberta Electric System Operator Reserven benötigt, um Angebot und Bedarf auszugleichen.

Fazit:

Die Stromerzeugung auf der Strathmore-Anlage ist ein schöner „Nebeneffekt“ der Aktivitäten des Unternehmens. Bei größeren, multiplen Anlagen wie EarthRenew sie ja plant, könnte die ein durchaus signifikanter Beitrag zur Bilanz werden. Wir werden berichten, wie sich die Lage weiterentwickelt.

