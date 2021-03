Hamburg (ots) - "Das Wohnen in Hamburg und im Hamburger Umland ist erneut teurer

geworden", so Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS Bausparkasse

Schleswig-Holstein-Hamburg AG. "Die von vielen aufgrund der Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie erwarteten Abschwünge in der Preisentwicklung sind bislang

nicht eingetreten."



Nach der aktuellen Immobilienmarkt-Studie der LBS Bausparkasse

Schleswig-Holstein-Hamburg AG in Zusammenarbeit mit dem Hamburger

Forschungsinstitut F + B (Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und

Umwelt GmbH) stiegen die durchschnittlichen Immobilienpreise im Vergleich zum

Vorjahr je nach Objektart zwischen rund 7 und knapp 14 Prozent.





Aktuelle EntwicklungMit 13,8 Prozent besonders stark gestiegen sind die Preise für neue Häuser inHamburg innerhalb eines Jahres. Aber auch Bestandshäuser wurden teurer. "Hiermüssen 7,2 Prozent mehr angelegt werden als am Anfang des Vorjahres", stelltGrelle fest. Ein ähnlicher Trend schlägt sich auch bei der Preisentwicklung vonWohnungen nieder. Neue Wohnungen in Hamburg kosten durchschnittlich 12,3 Prozentmehr als vor einem Jahr. Die Preise für gebrauchte Wohnungen in Hamburg sind um13,3 Prozent gestiegen.Im Umland von Hamburg sind gegenüber Anfang 2020 für neue Häuser 12,8 Prozentmehr zu zahlen, die Preise für neue Wohnungen legten um 8,5 Prozent zu.Bestehende Häuser und Eigentumswohnungen im Hamburger Umland kosten im Schnitt11,1 bzw. 11,2 Prozent mehr als im Vorjahr.Die teuersten Angebote für Kaufwillige mit Preisen zwischen 10.000 bis zu 16.304Euro pro Quadratmeter gibt es laut Studie in den Stadtteilen Othmarschen,Harvestehude, Nienstedten, HafenCity, Rotherbaum, St. Georg und Uhlenhorst. ImUmland sind Neubauhäuser in Wentorf-Aumühle mit im Schnitt 5.608 Euro/m²besonders teuer. Hohe Angebotspreise werden beispielsweise auch in Schenefeld,Norderstedt, Ahrensburg, Oststeinbek und Halstenbek registriert.Grelle dazu: "Wer nicht unbedingt in diesen bevorzugten Wohnlagen seine vierWände sucht, findet in Hamburg und seinem Großraum immer noch Städte, Stadtteileund Gemeinden mit vergleichsweise bezahlbarem Wohnraum. Aber das Angebot wirdknapper, die Suche dadurch erschwert."Mobilität ermöglicht PreisvorteileSüdlich der Elbe werden in allen Wohnformen aktuell die günstigsten Angeboteinnerhalb Hamburgs registriert. Aber gerade in den Stadtteilen, die nochunterhalb des Hamburger Durchschnittspreises liegen, sind in den letzten fünfJahren besonders dynamische Entwicklungen feststellbar.Dabei werden die zum Teil hohen Preisanstiege nicht mehr durch ein sinkendes