Das sind Deutschlands beste Ausbilder

Hamburg (ots) - Studie untersucht, wo Schulabgänger die attraktivsten

Ausbildungsbedingungen finden



Junge Talente, die beim Buchhändler Thalia , in der Molkerei Ehrmann oder beim

Gashersteller Linde in die Lehre gehen, können sich dort auf individuelle

Förderangebote, eine überdurchschnittliche Entlohnung und hohe Übernahmequoten

freuen. Denn die Unternehmen sind in ihrer jeweiligen Branche Spitzenreiter,

wenn es um die Ausbildungsqualität geht. Das zeigt die Studie "Deutschlands

beste Ausbildungsbetriebe 2021", die das Institut für Management- und

Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money durchgeführt hat.

Insgesamt wurden rund 800 Unternehmen ausgezeichnet.



Der Wettbewerb um qualifizierte Schulabgänger nimmt zu - denn junge Talente

interessieren sich verstärkt für Studienplätze. Hinzu kommen die Auswirkungen

des demographischen Wandels und das sinkende gesellschaftliche Prestige der

Ausbildung. Viele Lehrstellen bleiben in der Folge unbesetzt. Vor diesem

Hintergrund wächst für Unternehmen die Bedeutung der Ausbildungsqualität, um

trotz sinkender Bewerberzahlen geeignete Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen.







bietet eine ganze Reihe an technischen, kaufmännischen und gastronomischen

Einstiegsmöglichkeiten Auszubildende haben hier auch die Möglichkeit, Erfahrung

im Ausland zu sammeln. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die

Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe und Axicorp .



Sportlich unterwegs bei Decathlon



Nachwuchskräfte mit sportlichen Interessen können sich zum Beispiel in der

Branche der Sportgeschäfte umschauen. Primus ist hier Decathlon . Der

Sportartikelhersteller und -händler ist mit über 80 Filialen in Deutschland

vertreten. Schulabgänger können dort etwa als Kaufmann oder Kauffrau im

Einzelhandel sowie in der Lagerlogistik durchstarten und von den umfassenden

Weiterbildungsangeboten profitieren. Mit einer hohen Ausbildungsqualität punkten

zudem das niedersächsische Familienunternehmen Sport-Thieme und der

Campingspezialist Fritz Berger .



Auch in der Branche der Automobilzulieferer gibt es zahlreiche attraktive

Einstiegsmöglichkeiten. Gleich zehn Unternehmen haben in dieser Kategorie eine

Auszeichnung erhalten. Branchenführer ist Voss Automotive . Nachwuchskräfte

können hier unter anderem als Industrie- oder Werkzeugmechaniker in die Lehre

gehen und internationale Erfahrung sammeln. Hinter Voss Automotive folgen die

Firmen Gedia Automotive Group und ETO Magnetic. Seite 2 ► Seite 1 von 2



