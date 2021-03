DZ BANK stuft CANCOM auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Cancom von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 62 auf 53 Euro gesenkt. Die Bewertung der Aktie habe den Mittelwert anderer Branchenunternehmen längst überschritten und durch gestiegene Marktzinsen habe sich der gewichteteKapitalkostensatz in seinem Bewertungsmodell erhöht, argumentierte Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Abstufung./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 11:48 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / 12:22 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.