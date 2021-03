In der letzten charttechnischen Besprechung zu American Airlines vom 5. März 2021: „American Airlines: Sehr hohe Hürde voraus!“ wurde auf einen Folgeanstieg des Wertpapiers an die markante und mehrjährige Hürde um 24,85 US-Dollar hingewiesen. Dieses Ziel konnte die Aktie wie erwartet abarbeiten, doch für ein Folgekaufsignal und Fortsetzung des Aufwärtstrends müssen noch ganz andere Hürden gemeistert werden.

Knackpunkt EMA 200

Ausgerechnet die aktuelle Wochenkerze präsentiert sich derzeit in Gestalt eines bullischen Hammers und deutet auf weiteres Kaufinteresse hin. Für ein neuerliches Kaufsignal mit Zielen um 35,00 US-Dollar müsste jedoch erst der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 27,01 US-Dollar überwunden werden. Ein erweiterter Zielbereich wäre in diesem Szenario sogar bei 40,00 US-Dollar angesiedelt. Über dej Call-Optionsschein WKN KE1DAF kann hiervon überdurchschnittlich profitiert werden. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne birgt dagegen noch einmal Rückfallrisiken zurück auf ein Niveau von 22,39 US-Dollar. Tiefer als der EMA 50 bei 17,75 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit jedoch nicht mehr abwärts gehen.