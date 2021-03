31.03.2021 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

1. ESG, Family Offices, Immobilien, Blockchain, AIFM - Liechtenstein, Schweiz & «Win-win-Faktor» (Interview - David Gamper, LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband)



Jeder Fondsstandort hat seine speziellen Stärken, Vielfalt belebt das Geschäft. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit David Gamper, Geschäftsführer des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband, über Themen wie Fondsauflage, Immobilien, Blockchain, AIFM, Family Offices und Innovations-Clubs. Zusätzlich wurden die spezielle, kooperationsorientierte Konstellation der Finanzplätze Schweiz und Liechtenstein diskutiert sowie die Bedeutung der Themen ESG und Nachhaltigkeit für das Fondsdomizil (Link / Aufzeichnung - 25.3.2021: «ESG Webinar - Fondsplatz Liechtenstein und Nachhaltigkeit - Was Fondspromotoren und Vermögensverwalter wissen müssen» - LAFV & PwC Liechtenstein / Schweiz).



https://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-esg-family-offices-immobilien-blockchain-aifm-liechtenstein-schweiz-win-in-faktor-interview-david-gamper-lafv-liechtensteiner-anlagefonds

2. ESG, CAT Bonds, Branche & Kooperation, "Tail-Risks" und Asset Management (Interview - Nico Rischmann, Plenum Investments AG)



Im Dezember letzten Jahres fand auf der Branchen-Plattform ARTEMIS eine Paneldiskussion zum Thema ESG und Insurance-Linked Securities (CAT Bonds) statt. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Nico Rischmann, Plenum Investments AG, über die Herausforderungen in diesem Marktsegment, Investor Education und über die Notwendigkeit der Kooperation in der Branche (Sponsoren & Asset Management). Inhaltlich angesprochen wurden Themen wie Regulierung, Unternehmertum, die Bedeutung von «Tail-Risiken» und Produktmanagement. Zusätzlich wurden Themen wie Ratings, Risikomanagement, Naturkatastrophen und über optimale Einstiegszeitpunkte im CAT Bonds-Segment für Investoren in 2021 diskutiert.