BUS2Explore - Spannende Einblicke in die Zukunft der Busbranche (FOTO)

- Expert*innen Austausch zu den Themen technologischer Pioniergeist und Fresh

Travel

- Technologischer Fortschritt und Kundenbedürfnisse als Keyfaktoren über

Akzeptanz der Gesellschaft für nachhaltige Verkehrslösungen



Busse nehmen eine entscheidende Rolle bei dem Wandel hin zu einer nachhaltigen

Mobilität ein. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle und unabhängige Studie "Das

Jahrzehnt des Busses" von Pricewaterwaterhouse Coopers (pwc) unter Mitarbeit von

Intraplan Consult und im Auftrag des VDV. Mit Investitionen von 1,8 Milliarden

Euro könnten sich rund zehn Milliarden Personenkilometer vom Individualverkehr

auf den ÖPNV verlagern lassen. Auf diese Weise hilft der Busverkehr aktiv dabei,

die ehrgeizigen Klimaziele bis 2030 zu erreichen.





BUS2Explore als Denkfabrik der nachhaltigen MobilitätIn drei konstruktiven Expertentalks bietet das Format BUS2Explore spannendeEinblicke in die Zukunft der Busbranche und ihren Innovationscharakter.Der erste Tech-Boost befasst sich mit der näheren Zukunft und der Frage, welchenEinfluss die Corona-Pandemie auf technologische und digitale Trends haben wird.Unter dem Titel "Technologische Beschleunigung und neue Standards?" diskutierenBritta Oehlrich (Hamburger Hochbahn), Carry Buchholz (LVH Jäger), F. Färber u.Ch. Schmidt (Valeo) und Vertreter*innen von MANtruck & Bus über neue Materialienim Innenraum, wirksamerer Luftaustausch durch leistungsstarke Klimatechnik,verbesserten Fahrerschutz und Digitalisierung gleichermaßen."Wir versuchen jeden Tag auf ein Neues, die Kund*innen ins Zentrum unseresHandelns zu stellen. Wir müssen die Kund*innen verstehen, dieMobilitätsbedürfnisse, das Denken, um ein Umdenken in Bezug auf Mobilitätmöglich zu machen. Und, wir müssen ein passendes Angebot schaffen! Was dasheißt, bestimmen unsere Kund*innen. Daran arbeiten wir - unsere Kund*innenverstehen und Angebote schaffen", sagt Britta Oehlrich Bereichsleiterin Wandelund Innovation bei der Hamburger Hochbahn AG."Kein Stillstand bei der Mobilitätswende" - unter diesem Titel widmet sich derzweite Tech-Boost den drängenden Fragen rund um die Umstellung aufKlima-freundliche Mobilität. Gerd Schneider (Volvo), Andreas Hager (e.troFit),Dr. Martin Limbrunner ( Proton) und Andreas Haller (Quantron), diskutieren indiesem Workshop neben nachhaltigen Antrieben auch das essentielle Thema derdazugehörigen Infrastrukturen.Der Workshop "Fresh Travel: Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt von Innovationen inder Bustouristik?" zeigt neue Wege der Zielgruppenansprache undProduktentwicklung von Busreiseunternehmen. Was verbirgt sich hinter UserCentered Design und wie kann Digitalisierung bei der individuellenZielgruppenansprache helfen? Darüber diskutieren u.a. Marvin Ruf (DigitalService InnoLab EvoBus) und Wolfgang Konrad, (EBA Bus Alliance y) mitinnovativen Reiseanbietern."Der Nutzer muss heutzutage im Mittelpunkt stehen. Damit ist sowohl derBusbetreiber gemeint, aber auch der Fahrgast. Digitale Dienste müssen exakt aufdiese Bedürfnisse zugeschnitten sein. Bei der BUS2BUS 2021 Special Editionzeigen wir euch zusammen mit unserem Partner wie eine solche Lösung aussehenkann", sagt Marvin Ruf, Business Developer bei Daimler Buses."Mit den drei BUS2Explore Workshops geben wir nicht nur Antworten auf drängendeFragen zur Zukunft der Busbranche und den bevorstehenden Herausforderungen. Füruns ist es essenziell, dass wir die Branche zusammenbringen und diesenintensiven Austausch ermöglichen", so Kerstin Kube-Erkens, SeniorProduktmanagerin BUS2BUS, Messe Berlin GmbH.