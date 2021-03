Michael Frohlich wechselt als EMEA Chief Executive Officer zu Weber Shandwick

LONDON, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Weber Shandwick, eines der weltweit führenden Unternehmen für Kommunikations- und Marketinglösungen, gab heute bekannt, dass Michael Frohlich als Chief Executive Officer in die EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) wechseln wird. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Frohlich bei Agenturen in den Bereichen Public Relations, Werbung und digitales Marketing führend. Er schließt sich Weber Shandwick von Ogilvy UK an, wo er CEO war und die Umstrukturierung mehrerer unterschiedlicher Geschäftseinheiten in ein konsolidiertes Marketingnetzwerk leitete. Zuvor war er CEO der PR-Abteilungen von Ogilvy in EMEA und UK.

Marketing Industry Veteran Tapped, um integrierte Kundenlösungen und Wachstum in der gesamten Region zu beschleunigen

In seiner Rolle bei Weber Shandwick wird Frohlich das Wachstum vorantreiben und die Entwicklung von Kommunikations- und Marketinglösungen für Kunden in der gesamten EMEA-Region überwachen und die Branchen- und Servicekompetenz von Weber Shandwick mit den Angeboten der EMEA-mit Sitz in Spezialagenturen: Das Lot, Flipside und Prime Weber Shandwick.

Frohlich berichtet an Weber Shandwick Chief Growth Officer Susan Howe, die für alle Regionen des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus, Berichterstattung an Gail Heimann, Präsident und Chief Executive Officer, Weber Shandwick, Frohlich wird "The Global Transformation Program führen," eine Industrie-erste Initiative entwickelt, um Champion-und Export-Grenze-Innovationen aus der EMEA weltweit voranzutreiben und kundenzentrierte Lösungen auf globaler Ebene zu entwickeln.

"Michael lässt Veränderungen geschehen", sagte Heimann. "Er ist ein mutiger Denker, vollendeter Stratege und die Art von Führer, der für das Beste drängt und das Beste in jedem um ihn herum herausbringt. Er ist eine hervorragende Ergänzung für unser Team."

Howe fügte hinzu: "Michaels Erfolgsbilanz bei der Förderung, Zusammenarbeit und Förderung der Arten von integrierten Angeboten, die Kunden heute benötigen, ist beispiellos. Seine tiefgreifende Kommunikationskompetenz in Kombination mit seiner Erfahrung in der Führung interdisziplinärer Unternehmen wird unserem bereits starken Führungsteam und unseren Aktivitäten in EMEA einen unglaublichen Wert verleihen."