Gastbeitrag von David Neuhoff, CEO Linus Digital Finance AG

Aus Sicht internationaler privater Anleger ist der deutsche Immobilienmarkt weiterhin verschlossen. Obwohl wir in der Europäischen Union einen gemeinsamen Binnenmarkt, Freizügigkeit und sogar vom Atlantik bis zur Ostsee eine gemeinsame Währung haben, lassen sich für Private Immobilien weiterhin beinahe ausschließlich national finanzieren. So kann ein portugiesischer Mittelständler, der gern diversifizieren möchte, nicht ohne weiteres in eine deutsche Immobilie investieren. Aufwand und Kosten eines direkten Investments in eine Wohnung als Kapitalanlage sind schlicht zu hoch bei einem Kaufpreis von z.B. 500.000 Euro, während die Bruttorendite in den deutschen A-Städten mit 3 Prozent oder weniger ohne Finanzierungshebel sehr niedrig ausfällt.

Eine Perspektive, dass sich dieser Status quo in den kommenden Jahren ändert wird, gibt es derzeit nicht. Im Gegenteil, es scheint, als ob die Politik sogar restriktiver wird mit Blick auf internationale Direktinvestitionen am Immobilienmarkt. Ich denke etwa an die Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Ging es dabei tatsächlich nur um Verbraucherschutz? Bei vielen Akteuren hinterließ die Regulierung seinerzeit den Eindruck, dass sie auch darauf zielte, den grenzübergreifenden Immobilienkauf einzuschränken.