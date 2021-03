Organic Garage nimmt Handel am OTCQX-Markt unter dem Kürzel OGGFF auf

31. März 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. („Organic Garage “ oder das „Unternehmen“) (TSXV: OG) (FWB: 9CW1) (OTCQX: OGGFF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 31. März 2021 vom Pink Market an den OTCQX Best Market („OTCQX“) wechseln und dort unter dem Kürzel „OGGFF“ den Handel aufnehmen wird.

Der Wechsel an den OTCQX-Markt ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihren US-Investoren einen transparenten Handel bieten wollen. Die gestrafften Listingstandards ermöglichen es Unternehmen, die an einem qualifizierten internationalen Börsenplatz notiert sind, die für ihre Heimatbörse erforderliche Berichterstattung zu nutzen, um ihre Informationen in den USA verfügbar zu machen. Um sich für eine Notierung am OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, bei der Unternehmensführung Best Practices-Verfahren umsetzen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

US-Investoren können die aktuellen Finanzdaten und den Level 2-Quotes in Echtzeit für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com einsehen. Die Aktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol „OG“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel „9CW1“ gehandelt.

„Die Aufnahme des Handels am OTCQX-Markt bietet einer großen Investorenbasis in den USA die Möglichkeit, direkten Nutzen aus dem anhaltenden Wachstum von Organic Garage zu ziehen“, erklärt Matt Lurie, President und CEO von Organic Garage. „Die Notierung am OTCQX wird die Liquidität unserer Aktie verbessern sowie die Reichweite und die Bekanntheit unserer Produkte und Dienstleistungen erhöhen.“

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt die Finanzmarktplattformen OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market und Pink Open Market für 11.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Über OTC Link ATS und OTC Link ECN verbindet das Unternehmen ein vielschichtiges Netzwerk von Broker-Dealer-Firmen, die bei der Bereitstellung von Liquidität und bei der Ausübung von Geschäftstransaktionen behilflich sind. Wir bieten den Anlegern die Möglichkeit, Wertpapiere ganz einfach über den Broker ihrer Wahl zu handeln, und versetzen Unternehmen in die Lage, die Qualität der den Anlegern bereitgestellten Informationen zu verbessern.