PayPal-Kunden in den USA können jetzt auch mit Kryptowährungen online bezahlen. PayPal-Boss Dan Schulman zeigt in einem YouTube-Video wie einfach das geht.

'Checkout with Crypto' heißt die neue PayPal-Funktion, die zunächst nur für US-amerikanische Kunden zur Verfügung steht. Kunden des Zahlungsdienstleisters können damit nahtlos via PayPal ihre Kryptowährungen in US-Dollar umtauschen, um dann damit ihre Ware bei Online-Händlern zu bezahlen.

In einem YouTube-Video zeigt PayPal CEO Dan Schulman wie er über die PayPal-Plattform per Bitcoin ein Paar Cowboy-Boots beim Online-Händler BroncoWesternWear zahlt. Er erklärt: „Das ist ziemlich cool. Man kann einfach sein Krypto-Guthaben als PayPal-Zahlungsquelle nutzen. Genauso wie man sonst seine Kreditkarte, Bankkonto oder sein PayPal-Guthaben nutzen würde (. . .). Es geht so einfach und schnell.“