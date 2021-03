Ein Joint Venture verschafft Pure Extracts Zugang zum Sektor der Psychedelika.

Die Zusammenarbeit mit Psyence ist unserer Ansicht nach dabei sehr spannend, da es sich dabei um eine der ersten Gesellschaften weltweit handelt, die – im Süden von Afrika – eine durch die Regierung genehmigte, legale Einrichtung für kommerziellen Anbau und Extraktion betreibt. Psyence verfügt, heißt es in der heutigen Pressemitteilung weiter, über ein erfahrenes Team von Ärzten und Wissenschaftlern aus verschiedenen Teilen der Welt, die auf der Suche nach dem Durchbruch in den Bereichen Palliativmedizin, Neurologie, Neurowissenschaft und Medikamentenentwicklung sind.

Die Unternehmen wollen ihre jeweilige Infrastruktur kombinieren und schon kurzfristig erste Fortschritte machen. Pure Extracts bringt dabei sein Netzwerk an kanadischen Experten für psychedelische Pilze ein, die über Expertise vom Anbau bis hin zu Forschung und Entwicklung verfügen. Dazu gehören auch Dr. Alexander MacGregor und sein Team am Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT).

Das Netzwerk von Psyence in Südafrika, Lesothi und Jamaika hingegen verfügt über die Expertise, um für das Joint Venture schnell natürliche Psychedelika und neue Medikamentenverabreichungssysteme zu entwickeln. Darüber hinaus verfügt das Team von Psyence über Erfahrung in der Strukturierung und Durchführung klinischer Studien und ein Ziel für die nahe Zukunft wird es sein, in Kanada an einer klinischen Studie am Menschen teilzunehmen.

Fazit:

Wenn aus der Absichtserklärung tatsächlich ein Joint Venture entsteht, ist dies unserer Ansicht nach eine aufregende Entwicklung für Pure Extracts! Das Unternehmen arbeitet dann mit einem der wenigen Unternehmen weltweit, das in der Lage ist, eine vertikal integrierte, vom Staat lizenzierte Einrichtung für psychedelische Pilze zu betreiben. Darüber hinaus soll der Import der standardisierten psychedelischen Pilze von Psyence nach Kanada erleichtert werden, die Extraktionsmethoden optimiert und fortgeschrittene Produkte für sichere klinische Forschung hergestellt werden. Das geplante Joint Venture würde für Pure Extracts unserer Ansicht nach einen großen Schritt nach vor in seinen Bestrebungen im Sektor für Psychedelika bedeuten.

