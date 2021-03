NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenig verändert dürfte der Dow Jones Industrial am Mittwoch in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex eine Stunde vor dem Börsenstart mit minus 0,04 Prozent auf 33 053 Punkte. Am Montag hatte er mit 33 259 Zählern einen Rekord erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte zur Wochenmitte hingegen deutlich höher eröffnen.

Anleger warten am späteren Abend gespannt auf eine Ansprache von US-Präsident Joe Biden. Es geht um das angepeilte Infrastrukturprogramm in Billionenhöhe, das Anreize schaffen soll etwa für eine umweltfreundlichere Wirtschaft und schadstoffreduzierende Technologien. Finanziert werden soll es durch höhere Unternehmenssteuern. Marktteilnehmer sehen die mit dem Biden-Plan verbundene Hoffnung auf eine Wirtschaftsaufhellung in den Rekordkursen der Standardwerte inzwischen teils eingepreist. Technlogiewerte könnten aber noch davon profitieren.