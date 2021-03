---------------------------------------------------------------------------

Immunic und 4SC AG unterzeichnen Vereinbarung zum Erwerb der Umsatzbeteiligungen für Immunic's Hauptproduktkandidaten IMU-838

NEW YORK und PLANEGG-MARTINSRIED, 31. März 2021 - Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das selektive, oral verfügbare Immunologie-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten entwickelt, und 4SC AG (FWB Prime Standard: VSC) gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt, nach der Immunic seine verbleibende Verpflichtung einer Umsatzbeteiligung in Höhe von 4,4% auf den Nettoumsatz des selektiven, oralen DHODH-Inhibitors IMU-838 durch eine Ausgleichszahlung in Höhe von 17,25 Millionen USD begleichen wird. Die Ausgleichzahlung wird von Immunic zu 50% in bar und zu 50% in Stammaktien geleistet.



Immunic hat seinen Hauptproduktkandidaten IMU-838 im September 2016 im Rahmen eines Asset-Kaufvertrages von der 4SC AG erworben. 4SC erhielt dafür eine Einmalzahlung sowie künftige Meilensteinzahlungen und eine Beteiligung am Nettoumsatz über einen bestimmten Zeitraum. Mit Abschluss dieser Transaktion verbleiben keine weiteren Zahlungsverpflichtungen zwischen Immunic und 4SC.



"Der Abschluss dieser Vereinbarung mit 4SC ist von entscheidender Bedeutung, da das zukünftige Umsatzpotenzial unseres Hauptproduktkandidaten IMU-838 nun zu 100% bei uns liegt", kommentierte Dr. Daniel Vitt, Chief Executive Officer und President von Immunic. "Gestützt durch die exzellenten Daten aus unserer Phase-2-Studie ,EMPhASIS' in schubförmig-remittierender Multipler Sklerose (relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS) planen wir nun, in der zweiten Hälfte dieses Jahres eine Phase-3-Studie zu starten. Wir freuen uns darauf, unsere Pipeline weiter voranzutreiben, wobei der Erwerb der Umsatzbeteiligungen uns in die Lage versetzen wird, das volle Marktpotenzial von IMU-838 auszuschöpfen - nicht nur zur Behandlung von RRMS, sondern auch als potenzielle neue Therapieoption für Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, COVID-19 und primär sklerosierende Cholangitis. Für unsere Aktionäre schaffen wir so einen erheblichen Zukunftswert."