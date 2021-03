HAMBURG (dpa-AFX) - An der Spitze des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr gibt es einen Wechsel: Die langjährige Verlagschefin Julia Jäkel verlässt das Medienhaus. Die 49-Jährige gehe "in ihrem zehnten Jahr an der Spitze freundschaftlich und auf eigenen Wunsch", teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit. Nachfolger wird zum 1. April Stephan Schäfer. Der 46-Jährige ist bereits Mitglied der Geschäftsführung. Als einer der großen Zeitschriftenverlage in Deutschland mit einem Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro steht das Haus vor Weichenstellungen.

Die 49-Jährige verlässt zugleich den Mutterkonzern Bertelsmann. Schäfer übernehme dort ihren Posten in dem Gremium Group Management Committee, das den Vorstand zur Konzernstrategie berät, teilte Bertelsmann in Gütersloh mit.

Gruner + Jahr ist eine 100-prozentige Tochter von Bertelsmann, bekannte Magazinmarken sind etwa "Stern", "Geo", "Brigitte", "Schöner Wohnen" und "Capital". Der Hamburger Verlag ist auch an Medienunternehmen beteiligt, darunter an der Spiegel-Gruppe. Jäkel begann 1997 bei Bertelsmann, ein Jahr später kam sie zu dem Verlag. Nach mehreren Stationen wurde sie 2012 Vorstand Deutschland und rückte 2013 an die Spitze.

Das 1965 gegründete Verlagshaus, das in den kommenden Jahren innerhalb Hamburgs umziehen wird, konzentrierte sich in den vergangenen Jahren wie viele andere Medienhäuser auf digitale Transformation. Jäkel forcierte den digitalen Wandel - der Umsatzanteil des Digitalgeschäfts liegt nach Verlagsangaben bei knapp 40 Prozent.

Zugleich trennte sich Gruner + Jahr von Geschäften, die nicht mehr in die Strategie passten. Das Haus zog sich aus Zeitschriften-Märkten in den Niederlanden, Spanien und Österreich zurück. Zurzeit ist der Verkauf der französischen Magazinsparte geplant. Gruner + Jahr mit rund 9000 Beschäftigten, davon 2500 in Hamburg, will sich stärker auf den heimischen Markt konzentrieren.

Jäkel betonte, das Unternehmen habe gezeigt, "dass es Medienwandel kann, das Haus ist digitaler, kreativer und robust, das erfüllt mich mit Stolz. Gruner + Jahr, seine Marken, seine Menschen werden immer ein Teil von mir bleiben."