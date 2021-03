^ DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie Netfonds AG: Langjähriger Vorstandsvorsitzender Karsten Dümmler scheidet nach der HV 2021 als Vorstand aus und will anschließend in den Aufsichtsrat wechseln - Martin Steinmeyer wird neuer CEO

31.03.2021 / 14:58

Hamburg, 31. März 2021- Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat wird der Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzende der Netfonds AG, Karsten Dümmler, sein Vorstandsmandat mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung beenden und strebt gleichzeitig einen Wechsel in den Aufsichtsrat an. Zu diesem Zweck wird er für eine Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats durch die diesjährige Hauptversammlung kandidieren. Sein Vater, Karl Dümmler, wird zeitgleich aus dem Aufsichtsrat der Netfonds AG ausscheiden. Bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2021 wird Karsten Dümmler weiterhin sein Amt als Vorstandsvorsitzender ausüben und danach der Netfonds AG noch bis zum Jahresende in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Nach der Hauptversammlung wird der derzeitige Vorstand Martin Steinmeyer das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender führen.



Karsten Dümmler hatte die ursprüngliche Netfonds GmbH im Jahr 2000 gegründet und steht der Netfonds AG seit ihrer Umbenennung im Jahr 2011 als Vorstandsvorsitzender vor. "Karsten Dümmler hat in den vergangenen 20 Jahren das Wachstum des Unternehmens organisch und schrittweise entwickelt, Wachstumsimpulse aufgenommen und wichtige Meilensteine umgesetzt", kommentiert Klaus Schwantge, Aufsichtsratsvorsitzender der Netfonds AG. "Auch mit den Zukäufen konnte Netfonds erheblich an Expertise und Know-how dazugewinnen. Dank seiner Weitsicht hat sich Netfonds zu einem der Marktführer im Bereich der Maklerpools und Haftungsdächer entwickelt. Nach einem weiteren erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 sind die Weichen für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell und einen weiteren profitablen Wachstumskurs gestellt", so Schwantge weiter.