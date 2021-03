Mladá Boleslav (ots) - > Die Erfolge der Motorräder von Laurin & Klement auf der

Rennstrecke bestätigten wenig später auch die ersten Automobile des Herstellers

aus Mladá Boleslav



> Der Laurin & Klement FC und die abgeleiteten Modelle FCS und FCR ließen die

Konkurrenz von 1908 bis 1911 bei den härtesten Rennen der damaligen Zeit hinter

sich





> Laurin & Klement Chefingenieur Otto Hieronimus fuhr 1908 zu einemGeschwindigkeits-Weltrekord auf der Rundstrecke im britischen BrooklandsBereits in den Anfangstagen des Unternehmens Laurin & Klement siegten dieAutomobile des Herstellers auf Rennstrecken und bei Zuverlässigkeitsfahrten.Diese Rennsporterfolge trugen dazu bei, dass die junge Firma aus Mladá Boleslavschnell bekannter wurde. Wo Laurin & Klement seine Rennfahrzeuge an den Startbrachte, fuhren diese häufig als Erste über die Ziellinie. Maßgeblich Anteildaran hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Laurin & Klement FC.Seine ersten Motorsporttriumphe fuhr das Unternehmen Laurin & Klement Anfang des20. Jahrhunderts noch auf Motorrädern ein. Diese Erfolge verdeutlichten schnell:Siege im Motorsport beflügelten das Geschäft und damit auch die Entwicklung deraufstrebenden Firma aus Mladá Boleslav. Unmittelbar nach der Premiere derVoiturette A, dem ersten eigenen Automobil, begannen Václav Laurin und VáclavKlement daher mit dem Bau eines Rennwagens. Mit Erfolg: 1906 fuhren dieeingesetzten Fahrzeuge vom Typ L&K Voiturette B beim berühmten Semmering-Rennenin Österreich mit einer Leistung von 9 PS und einer Spitzengeschwindigkeit bis45 km/h auf die Plätze eins, zwei und vier.Die Fahrzeuge von Laurin & Klement behaupteten sich im Anschluss bei Rennen imIn- und Ausland gegen die Konkurrenz und sicherten dem Automobilhersteller aufdiese Weise immer mehr Aufmerksamkeit. Erfolgsgarant war in dieser Zeit vorallem das Modell FC, das auf der Personenwagen-Baureihe F basierte. Zwischen1907 und 1909 entwarf Konstrukteur, Rennfahrer und Chefingenieur Otto Hieronimusinsgesamt 19 Fahrzeuge dieses Typs, die sich sowohl optisch als auch technischvoneinander unterschieden. Je nach Klasseneinteilung verfügten dieReihenvierzylinder-Motoren des L&K FC über Hubräume zwischen 2,0 und 2,5 Liternmit dementsprechend abweichenden Maßen für Bohrung und Hub. Die Hinterräderwurden stets über ein Dreiganggetriebe angetrieben.1908 war für den aufstrebenden Automobilhersteller ein besonders erfolgreichesJahr. Im März schickte er beim Bergrennen Zbraslav-Jíloviste gleich mehrere