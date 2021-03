Benzin teurer, Diesel kaum verändert / Preis für Rohöl um zwei Dollar gestiegen (FOTO)

München (ots) - Der Preis für Benzin ist an den Tankstellen in Deutschlandwieder etwas gestiegen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreisezeigt, kostet ein Liter Super E10 im Schnitt um 1,3 Cent und liegt damit bei1,458 Euro. Damit ist die kurze Verschnaufpause beim Benzinpreis zunächstunterbrochen. Seit November hatte sich diese Kraftstoffart in derWochenbetrachtung kontinuierlich verteuert - bis zur Auswertung vor einer Woche,als der Benzinpreis erstmals wieder gesunken war.Diesel ist im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert. Ein Liter kostet lautADAC aktuell 1,307 Euro, das sind 0,1 Cent weniger als vor Wochenfrist.