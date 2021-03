BERLIN (dpa-AFX) - Die Auflage von kostenlosen Anzeigenblättern in Deutschland ist nach Verbandsangaben wegen der Corona-Pandemie stark rückläufig. Die Gesamtauflage der kostenlosen Wochenzeitungen sei 2020 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 30 Prozent zurückgegangen, teilte der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) am Mittwoch in Berlin mit.

Grund sei ein "dramatischer Umsatzrückgang" infolge der Corona-Krise, in der viele Anzeigen storniert oder erst gar nicht gebucht worden seien. "Die ausschließlich werbefinanzierte lokale Mediengattung fordert dringend wirksame staatliche Unterstützung", hieß es weiter. Der Verband will Soforthilfe. 20 Prozent der Einstellungen sind nach Verlagsangaben dauerhaft. Das entspreche etwa 14 Millionen Exemplaren pro Woche.

Dem BVDA gehören 181 Verlage mit insgesamt 635 Titeln und einer Wochenauflage von nun noch 48,4 Millionen Exemplaren an. Der Verband repräsentiert nach eigenen Angaben rund 75 Prozent der Gesamtauflage der Anzeigenblätter./rin/DP/eas