BaFin News Easyway Financial UG (haftungsbeschränkt), München: BaFin ordnet Einstellung des unerlaubten Finanztransfergeschäfts an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 31.03.2021, 15:00 | 8 | 0 | 0 31.03.2021, 15:00 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat der Easyway Financial UG (haftungsbeschränkt) mit Bescheid vom 5. Februar 2021 aufgegeben, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (31.03.2021)

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer