MegaWatt unterzeichnet endgültige Vereinbarung über Erwerb der Nickel-Kobalt-Scandium-Seltenerd-Projekte in Australien

Vancouver, British Columbia, Kanada --(31. März 2021) - Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. (CSE:MEGA) (FWB: WR20) (OTC PINK: WALRF) (das "Unternehmen" oder "Megawatt") gibt bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 3. März 2021 am 30. März 2021 einen Aktientauschvertrag (der “Vertrag”) mit 1260945 B.C. Ltd. (“TargetCo”) unterzeichnet hat, gemäß dem das Unternehmen, sofern die Zustimmung der Behörden erteilt wird, alle der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von TargetCo (die “Transaktion”) und indirekt eine 100-prozentige Beteiligung (vorbehaltlich einer Nettoschmelzabgabe von 1%) an bestimmten, unten beschriebenen Konzessionsgebieten im Northern Territory (“NT”) und New South Wales (“NSW”) in Australien (die “Konzessionsgebiete”) erwerben wird.