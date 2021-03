Klare Regeln unserer wikifolio-Trader führen (nicht nur) langfristig zum Erfolg

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht 1,0% an Wert zulegen können. Seit dem Jahreswechsel liegen wir mit 7,7% im Plus. Der zuletzt überdurchschnittlich starke DAX hat uns derweil bei der 2021er-Performance (+9,3%) überholt. Seit dem Start Ende 2015 beträgt der Vorsprung unseres Dachwikifolios aber immer noch 11,6 Prozentpunkte. Einem Plus von 44,1% steht bei gleichzeitig deutlich geringeren Kursschwankungen ein DAX-Anstieg von 32,5% gegenüber. Mehr Ertrag bei weniger Risiko also!

Dass die Outperformance gegenüber dem deutschen Aktienindex zuletzt etwas geschmolzen ist, liegt unter anderem daran, dass viele unserer Trader stark in Hightech- und/oder Nebenwerten investiert sind. Die laufen aktuell nicht ganz so gut wie die deutschen Standardwerte, die vor allem von der momentanen Begeisterung für Zykliker profitieren.