Schule der Kochkunst - École Ducasse Neues Ausbildungsnetzwerk in Thailand mit der Nai Lert Gruppe

PARIS und BANGKOK, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Die École Ducasse kündigt eine exklusive Partnerschaft mit der renomierten Nai Lert Gruppe in Thailand und ihrem größten Teilhaber, dem weltweit führenden Konzern in der Ausbildung von Fachkräften des Hotel- und Gastgewerbes, Sommet Education, zur Schaffung eines Ausbildungsnetzwerks für die Koch- und Pâtisseriekunst in ganz Thailand an.